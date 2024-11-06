快訊

獨／二弟涉詐、全家欠債被強制執行 布丁三姐弟近況曝光

國造陸射劍二就夠 為何再花2倍錢買NASAMS重複對美軍購

今年秋颱特多…11月恐還有颱風！氣象專家「更擔心這事」

聽新聞
0:00 / 0:00

ATP年終賽／因傷放棄衛冕 約克維奇宣布退賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
去年高捧生涯第七座年終賽冠軍的約克維奇，今年因傷退出比賽無緣衛冕。 路透
去年高捧生涯第七座年終賽冠軍的約克維奇，今年因傷退出比賽無緣衛冕。 路透

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）去年高舉破紀錄的年終賽第7冠，今年也獲得只有積分前8選手可拿到的參賽資格，但他昨天透過社群宣布，因「不明確的傷勢」無法與會，沒能挑戰年終賽衛冕。

年度積分排名第6的小約透過社群宣布今年不與會的消息，先前已退出巴黎名人賽的他寫道：「我很期待到那兒，但由於持續的傷勢，我下周無法出賽。向那些打算看我比賽的球迷道歉。」

ATP年終賽今年仍在義大利杜林舉行，比賽將從11月10日進行到17日，去年小約在決賽拍下「地主希望」、現任球王辛納（Jannik Sinner），現在宣布無法參賽，讓ATP巡迴賽冠軍數停在99座。

退出年度大賽的爭奪，小約祝福所有參賽選手有很好的比賽體驗，最後也不忘喊「很快會再見」。

身為網壇「三巨頭」成員，37歲的約克維奇本季打出37勝9敗戰績，大滿貫賽雖沒再進帳金盃，但巴黎奧運完成男單登頂的夢想，完成生涯「全滿貫」紀錄。

今年辛納再度成為年終賽的地主希望，另外取得資格的還有西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、巴黎名人賽剛捧冠的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）、俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）、美國弗里茲（Taylor Fritz）、挪威魯德（Casper Ruud）、澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）和俄羅斯羅布雷夫（Andrey Rublev）。

約克維奇 羅斯 辛納

延伸閱讀

WTA年終賽／超級搶10逆轉勝 詹皓晴拚4強沒絕望

網球／約克維奇因傷所困 無緣ATP年終賽

羽球／BWF周天成年終賽資格排第2 有望取得參賽門票

網球／粉碎約克維奇百冠美夢 辛納上海名人賽登頂

相關新聞

WTA年終賽／超級搶10逆轉勝 詹皓晴拚4強沒絕望

第4度叩關WTA年終賽，我國女將詹皓晴首戰錯過盤末點無緣勝利，今天凌晨第2戰和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika K...

ATP年終賽／因傷放棄衛冕 約克維奇宣布退賽

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）去年高舉破紀錄的年終賽第7冠，今年也獲得只有積分前8選手可拿到的...

桌球／不敵日17歲新星 高承睿法蘭克福冠軍賽首輪出局

WTT冠軍賽法蘭克福站今天進行第一輪最後賽事，我國代表「柚子」高承睿和女將黃怡樺接續上陣，可惜兩人都無緣晉級，止步32強...

網球／約克維奇因傷所困 無緣ATP年終賽

世界職業網球協會（ATP）年終賽前2屆冠軍、塞爾維亞名將約克維奇今天表示，由於傷勢未癒，他將缺席在義大利杜林（Turin...

韓國羽賽／李哲輝、楊博軒男雙晉16強

世界羽球聯盟（BWF）超級300的韓國羽球大師賽今天進行男雙32強賽事，台灣組合李哲輝、楊博軒以15比21、21比18、...

高球／台新銀資助選手蔡佩穎 再摘日巡次級賽后冠

由台新銀行長期支持的台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎，日前於JLPGA日本次級巡迴賽中以低於標準桿13桿的佳績，順利摘下后冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。