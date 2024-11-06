聽新聞
0:00 / 0:00
ATP年終賽／因傷放棄衛冕 約克維奇宣布退賽
塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）去年高舉破紀錄的年終賽第7冠，今年也獲得只有積分前8選手可拿到的參賽資格，但他昨天透過社群宣布，因「不明確的傷勢」無法與會，沒能挑戰年終賽衛冕。
年度積分排名第6的小約透過社群宣布今年不與會的消息，先前已退出巴黎名人賽的他寫道：「我很期待到那兒，但由於持續的傷勢，我下周無法出賽。向那些打算看我比賽的球迷道歉。」
ATP年終賽今年仍在義大利杜林舉行，比賽將從11月10日進行到17日，去年小約在決賽拍下「地主希望」、現任球王辛納（Jannik Sinner），現在宣布無法參賽，讓ATP巡迴賽冠軍數停在99座。
退出年度大賽的爭奪，小約祝福所有參賽選手有很好的比賽體驗，最後也不忘喊「很快會再見」。
身為網壇「三巨頭」成員，37歲的約克維奇本季打出37勝9敗戰績，大滿貫賽雖沒再進帳金盃，但巴黎奧運完成男單登頂的夢想，完成生涯「全滿貫」紀錄。
今年辛納再度成為年終賽的地主希望，另外取得資格的還有西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、巴黎名人賽剛捧冠的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）、俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）、美國弗里茲（Taylor Fritz）、挪威魯德（Casper Ruud）、澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）和俄羅斯羅布雷夫（Andrey Rublev）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言