ATP年終賽／因傷放棄衛冕 約克維奇宣布退賽

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）去年高舉破紀錄的年終賽第7冠，今年也獲得只有積分前8選手可拿到的參賽資格，但他昨天透過社群宣布，因「不明確的傷勢」無法與會，沒能挑戰年終賽衛冕。

年度積分排名第6的小約透過社群宣布今年不與會的消息，先前已退出巴黎名人賽的他寫道：「我很期待到那兒，但由於持續的傷勢，我下周無法出賽。向那些打算看我比賽的球迷道歉。」

ATP年終賽今年仍在義大利杜林舉行，比賽將從11月10日進行到17日，去年小約在決賽拍下「地主希望」、現任球王辛納（Jannik Sinner），現在宣布無法參賽，讓ATP巡迴賽冠軍數停在99座。

退出年度大賽的爭奪，小約祝福所有參賽選手有很好的比賽體驗，最後也不忘喊「很快會再見」。

身為網壇「三巨頭」成員，37歲的約克維奇本季打出37勝9敗戰績，大滿貫賽雖沒再進帳金盃，但巴黎奧運完成男單登頂的夢想，完成生涯「全滿貫」紀錄。

今年辛納再度成為年終賽的地主希望，另外取得資格的還有西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、巴黎名人賽剛捧冠的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev）、俄羅斯好手梅德維夫（Daniil Medvedev）、美國弗里茲（Taylor Fritz）、挪威魯德（Casper Ruud）、澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）和俄羅斯羅布雷夫（Andrey Rublev）。