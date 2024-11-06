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桌球／不敵日17歲新星 高承睿法蘭克福冠軍賽首輪出局

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
高承睿。 聯合報系資料照
高承睿。 聯合報系資料照

WTT冠軍賽法蘭克福站今天進行第一輪最後賽事，我國代表「柚子」高承睿和女將黃怡樺接續上陣，可惜兩人都無緣晉級，止步32強。

世界排名24的高承睿今天凌晨先上陣，面對世界排名40的日本17歲小將松島輝空，高承睿開賽就被對手打出連拿4分攻勢，一路落後下以6：11讓出；第二局松島輝空又在1：3時連拿5分逆轉，以11：8取得局數「聽牌」優勢。

高承睿第三局在一路領先下以11：4扳回一城，但第四局以5：11讓出，局數1：3錯過晉級機會。

40歲的黃怡樺目前世界排名35，國內僅次於排名第8的「一姊」鄭怡靜，不過法蘭克福站首輪就碰名列第2種子的中國好手王藝迪。黃怡樺首局以8：11讓出，第二局瓦解對手一個局末點，可惜追到10：10時沒能再突破，讓王藝迪連拿2分下以12：10再下一城；第三局王藝迪再以11：4拿下，直落3淘汰黃怡樺。

共有4位台將參與法蘭克福站，率先登場的鄭怡靜上演「輸2贏3」大逆轉，拍下波蘭對手巴約爾（Natalia Bajor）晉級16強，林昀儒也打下5局大戰勝利；兩位僅存的台將代表16強對手都出爐，林昀儒台灣時間明天凌晨3點半碰地主邱黨，鄭怡靜將碰持外卡的中國何卓佳，對決時間還沒出爐。

林昀儒 鄭怡靜 高承睿

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