WTA年終賽／超級搶10逆轉勝 詹皓晴拚4強沒絕望

第4度叩關WTA年終賽，我國女將詹皓晴首戰錯過盤末點無緣勝利，今天凌晨第2戰和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）拚到「超級搶10」逆轉美國組合多海德（Caroline Dolehide）／卡胡琪（Desirae Krawczyk），保住4強生機，分組最終戰將和巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）爭4強資格。

詹皓晴過去3次參加年終賽都和姊姊詹詠然，今年WTA庫德梅托娃首度取得年終賽資格，台俄組合位於白組，首戰面對大會第2種子加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），錯過第一盤「搶7」的盤末點機會，以6：7（6：8）、4：6錯過勝利。

詹皓晴（左）和搭檔庫德梅托娃奪下年終賽首勝。圖／劉雪貞提供

今天凌晨第2戰出戰美國組合，台俄搭檔首盤第8局遭關鍵破發，以3：6讓出，所幸第二盤2度突破對手發球局，第7局更從0：40絕對落後連拿4分驚險保發，進而以6：3扳平盤數。

決勝的「超級搶10」，台俄組合在1：3落後時連破對手3個發球分，連下6分取得領先，雖遭對手7：7追平，不過台俄搭檔關鍵時刻再連破美國組合發球分，連拿3分下以10：7搶下勝利。

今年WTA年終賽落腳沙烏地阿拉伯首都利雅德，第一年總獎金就達破紀錄的1525 萬美元（約4.9億台幣），只有女單、女雙年度積分前8名的選手可拿到參賽權；8組選手先分到兩組，分組前2的選手晉級4強。詹皓晴組合奪勝保住晉級機會，最終戰將和同是1勝1敗的義大利奧運金牌搭檔爭取4強資格。