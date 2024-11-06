快訊

藍綠立委互架拐子！朝野肢體衝突中 財劃法修法草案送出委員會

去年底才離婚又驚爆罹甲狀腺癌 徐若瑄震驚「為什麼是我」

聽新聞
0:00 / 0:00

WTA年終賽／超級搶10逆轉勝 詹皓晴拚4強沒絕望

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹皓晴（右）和搭檔庫德梅托娃奪下年終賽首勝。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（右）和搭檔庫德梅托娃奪下年終賽首勝。圖／劉雪貞提供

第4度叩關WTA年終賽，我國女將詹皓晴首戰錯過盤末點無緣勝利，今天凌晨第2戰和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）拚到「超級搶10」逆轉美國組合多海德（Caroline Dolehide）／卡胡琪（Desirae Krawczyk），保住4強生機，分組最終戰將和巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）爭4強資格。

詹皓晴過去3次參加年終賽都和姊姊詹詠然，今年WTA庫德梅托娃首度取得年終賽資格，台俄組合位於白組，首戰面對大會第2種子加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），錯過第一盤「搶7」的盤末點機會，以6：7（6：8）、4：6錯過勝利。

詹皓晴（左）和搭檔庫德梅托娃奪下年終賽首勝。圖／劉雪貞提供
詹皓晴（左）和搭檔庫德梅托娃奪下年終賽首勝。圖／劉雪貞提供

今天凌晨第2戰出戰美國組合，台俄搭檔首盤第8局遭關鍵破發，以3：6讓出，所幸第二盤2度突破對手發球局，第7局更從0：40絕對落後連拿4分驚險保發，進而以6：3扳平盤數。

決勝的「超級搶10」，台俄組合在1：3落後時連破對手3個發球分，連下6分取得領先，雖遭對手7：7追平，不過台俄搭檔關鍵時刻再連破美國組合發球分，連拿3分下以10：7搶下勝利。

今年WTA年終賽落腳沙烏地阿拉伯首都利雅德，第一年總獎金就達破紀錄的1525 萬美元（約4.9億台幣），只有女單、女雙年度積分前8名的選手可拿到參賽權；8組選手先分到兩組，分組前2的選手晉級4強。詹皓晴組合奪勝保住晉級機會，最終戰將和同是1勝1敗的義大利奧運金牌搭檔爭取4強資格。

詹皓晴 詹詠然

延伸閱讀

羽球／BWF周天成年終賽資格排第2 有望取得參賽門票

WTA年終賽／錯過盤末點 詹皓晴4度征戰出師不利

WTA年終賽／謝淑薇、詹皓晴分組錯開 最快4強碰頭

寧波女網／詹皓晴、吳芳嫺、梁恩碩 雙打全闖頭關

相關新聞

WTA年終賽／超級搶10逆轉勝 詹皓晴拚4強沒絕望

第4度叩關WTA年終賽，我國女將詹皓晴首戰錯過盤末點無緣勝利，今天凌晨第2戰和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika K...

桌球／不敵日17歲新星 高承睿法蘭克福冠軍賽首輪出局

WTT冠軍賽法蘭克福站今天進行第一輪最後賽事，我國代表「柚子」高承睿和女將黃怡樺接續上陣，可惜兩人都無緣晉級，止步32強...

專訪／受老虎伍茲啟發 俞俊安赴美發現不足

我國旅美高球好手俞俊安今年打出突破賽季，除入選巴黎奧運國手，上月更在延長賽中勇奪桑德森農場錦標賽（Sanderson F...

網球／約克維奇因傷所困 無緣ATP年終賽

世界職業網球協會（ATP）年終賽前2屆冠軍、塞爾維亞名將約克維奇今天表示，由於傷勢未癒，他將缺席在義大利杜林（Turin...

韓國羽賽／李哲輝、楊博軒男雙晉16強

世界羽球聯盟（BWF）超級300的韓國羽球大師賽今天進行男雙32強賽事，台灣組合李哲輝、楊博軒以15比21、21比18、...

高球／台新銀資助選手蔡佩穎 再摘日巡次級賽后冠

由台新銀行長期支持的台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎，日前於JLPGA日本次級巡迴賽中以低於標準桿13桿的佳績，順利摘下后冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。