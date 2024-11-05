高球／台新銀資助選手蔡佩穎 再摘日巡次級賽后冠

由台新銀行長期支持的台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎，日前於JLPGA日本次級巡迴賽中以低於標準桿13桿的佳績，順利摘下后冠，除進帳360萬日圓的獎金外，更是蔡佩穎2019年以來第二座日本次級巡迴賽的冠軍獎盃。

目前世界排名第337名的蔡佩穎為台新長期贊助的高球女將，自2011年起取得日巡賽資格，十多年來累積賽事經驗與球技實力，於2021年成為日巡賽獎金榜第一名的台灣女將，更於2022年包辦日立慈善盃女子高爾夫球菁英賽及明治安田生命橫濱輪胎女子賽兩座后冠。本次摘冠後，蔡佩穎在次巡累積獎金為1037萬日圓、排名第3。

若能在今年剩下兩場的日本次級巡迴賽中擠進獎金榜前2名，蔡佩穎就可獲得明年JLPGA正賽的參賽資格，個人積分和世界排名均後勢看漲。

台新自2011年起贊助女子高爾夫球，迄今超過13個年頭，長期支持曾雅妮、錢珮芸、蔡佩穎、陳之敏、黃亭瑄等知名選手，並陸續於國內、外賽事獲獎摘金，在國際舞台發光發熱。今年度錢佩芸首度代表中華隊征戰巴黎奧運，雖無緣奪牌卻也成為台新贊助高球史上第一位征戰奧運五環殿堂的高球女將。

台新長期重視及栽培臺灣體育人才，深耕支持空手道、高爾夫球、籃球、路跑等體育活動，總贊助金額已逾新臺幣一億元。除了支持選手訓練和參與賽事，也舉辦高球慈善貴賓球敘和配對賽，鼓勵大眾揮桿獻愛心，並透過募款關懷弱勢族群，打造善的循環。期待選手們在未來的國內外舞台上，擁有出色的表現，再創球壇和人生的里程碑。