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專訪／回饋基層 俞俊安將辦比賽、訓練課程

聯合報／ 記者曾思儒／專訪
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影

我國高球好手俞俊安上月勇奪桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship），成為台灣史上PGA奪冠的第三人，締造特別成就的他也希望將旅美經驗傳承給台灣小選手，除和前輩潘政琮聯手舉辦青少年高爾夫巡迴賽AJGA（American Junior Golf Association）賽事，下月還規劃舉辦邀請制的一日訓練課程，分享自身經驗和技術。

潘政琮2019年奪下RBC傳承賽冠軍，成為PGA奪冠的台將第二人，他也是2014年仁川亞運男團、男子個人賽雙金得主，當時隊友正是16歲的俞俊安，當時潘政琮是華盛頓大學一員，在他分享下奠定俞俊安大學旅美的決心。

俞俊安從亞利桑那州立大學畢業後，上季成為PGA菜鳥，潘政琮給了許多幫助，俞俊安說：「他給我很多建議和經驗分享，讓我少吃點苦，平常也會有良性競爭、趣味小比賽，巡迴賽有這樣的朋友是很棒的事情。」

潘政琮投入培育青年選手多年，俞俊安也受到影響，小潘成立的潘政琮基金會原本有3場AJGA賽事，明年初的一場台灣AJGA國際系列賽就由俞俊安協同仰德集團共同冠名；俞俊安也規劃12月舉辦一場單日的教學課程，首次嘗試的教學營鎖定14到17歲的青少年選手，除了技術傳授也想分享從台灣到美國的一路歷程。

大學旅美的俞俊安提到，高中以前的歷程和台灣選手無異，希望透過自身分享可以給現在小球員一些方向，他說：「大學時學校講過很多關於回饋的東西，我也很認同，知道台灣球員打球比較辛苦，能幫什麼就幫什麼。」

高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影

俞俊安 潘政琮

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