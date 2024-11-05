快訊

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

羽球／BWF周天成年終賽資格排第2 有望取得參賽門票

中央社／ 台北5日電
周天成。(資料照) 法新社
周天成。(資料照) 法新社

BWF超級300的韓國大師賽今天開打，而今年的「例行賽」也接近尾聲，台灣羽球一哥周天成目前在年終總決賽男單積分高居第2，很有機會取得參賽門票。

國際羽球總會（BWF）今天起一連4週進行超級300以上的比賽，包括本週的韓國大師賽，接著是超級500的日本熊本大師賽、超級750的中國大師賽、超級300的印度國際賽，這4場比賽結束後，就是12月11日在中國杭州舉行的年終總決賽。

BWF年終總決賽有單獨的積分排名，取選手當年度最佳的14場積分加總，最後男單、女單、男雙、女雙、混雙各組的總決賽積分榜前8名的球員（組合）可以參賽，但每個國家最多2名（組）。

根據今天BWF官網更新的最新排名，周天成仍以8萬5060的分數高居年終賽男單排名第2，領先第8名的中國陸光祖、第9名的泰國昆拉武特（KunlavutVitidsarn）都有著2萬分左右的差距。

至於台灣「左手重砲」林俊易，目前雖暫居第6，但他本週的韓國大師賽、下週的日本熊本大師賽都因肩傷缺席，預計超級750的中國大師賽會回歸搶積分，確保年終賽的門票能到手。

林俊易在接受中央社訪問時表示，從今年台北羽球公開賽受傷後就一直休兵進行治療，「年終賽一直都是我今年的目標之一，所以希望能在中國大師賽打出好成績而達標。」

另外，男雙除了巴黎奧運金牌組合李洋、王齊麟直接保送年終賽外，台灣的另一組合李哲輝、楊博軒也暫居第5，他們本週將出戰韓國大師賽繼續搶積分。

至於女雙宋碩芸、余芊慧靠著上週的德國海洛羽球公開賽封后，積分大進補，年終賽排名也躍居第8；至於混雙的楊博軒、胡綾芳，雖同樣位居第8，但因為前面有3組中國組合需扣掉1組，因此還在安全名單內。

周天成 林俊易 羽球

延伸閱讀

海洛羽賽／周天成遭誤判無緣衛冕 盼BWF建立裁判懲處制度

海洛羽賽／第二局局點遭逆轉 周天成止步8強無緣衛冕

海洛羽賽／周天成拚賽史第5冠 首輪對決德國22歲地主小將

羽球／周天成冰島感謝之旅見恩人 德國海洛拚衛冕

相關新聞

專訪／團隊增加這成員 成俞俊安PGA首冠大功臣

我國旅美高球好手俞俊安，挑戰PGA第二個賽季就完成兒時夢想，上月他靠著連2次的第18洞博蒂進帳，延長賽力退美國霍斯勒（B...

專訪／受老虎伍茲啟發 俞俊安赴美發現不足

我國旅美高球好手俞俊安今年打出突破賽季，除入選巴黎奧運國手，上月更在延長賽中勇奪桑德森農場錦標賽（Sanderson F...

羽球／BWF周天成年終賽資格排第2 有望取得參賽門票

BWF超級300的韓國大師賽今天開打，而今年的「例行賽」也接近尾聲，台灣羽球一哥周天成目前在年終總決賽男單積分高居第2，...

桌球／缺席WTT賽事致2站被罰0分 林昀儒世界排名寫5年來新低

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣一哥林昀儒因去年WTT法蘭克福冠軍賽冠軍積分到期，排名從第12跌至第1...

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！ 未來不得出現TAIWAN、國旗

國際實用射擊聯盟（IPSC）今年8月底在印尼舉辦澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽，台灣也有代表隊參加，然而開幕式卻有中國選手試圖拆下掛在現場的台灣國旗，最後遭主辦單位取消資格。但近期仍傳出國際奧會（IOC）施

金門馬拉松明開放「半日」現場報名 嘉惠在地民眾

2025金門馬拉松即將在明年1月18日、19日兩天舉辦，金門縣政府為照顧在地民眾及長輩不擅使用網路報名，協調各鄉鎮公所設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。