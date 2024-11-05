羽球／BWF周天成年終賽資格排第2 有望取得參賽門票

BWF超級300的韓國大師賽今天開打，而今年的「例行賽」也接近尾聲，台灣羽球一哥周天成目前在年終總決賽男單積分高居第2，很有機會取得參賽門票。

國際羽球總會（BWF）今天起一連4週進行超級300以上的比賽，包括本週的韓國大師賽，接著是超級500的日本熊本大師賽、超級750的中國大師賽、超級300的印度國際賽，這4場比賽結束後，就是12月11日在中國杭州舉行的年終總決賽。

BWF年終總決賽有單獨的積分排名，取選手當年度最佳的14場積分加總，最後男單、女單、男雙、女雙、混雙各組的總決賽積分榜前8名的球員（組合）可以參賽，但每個國家最多2名（組）。

根據今天BWF官網更新的最新排名，周天成仍以8萬5060的分數高居年終賽男單排名第2，領先第8名的中國陸光祖、第9名的泰國昆拉武特（KunlavutVitidsarn）都有著2萬分左右的差距。

至於台灣「左手重砲」林俊易，目前雖暫居第6，但他本週的韓國大師賽、下週的日本熊本大師賽都因肩傷缺席，預計超級750的中國大師賽會回歸搶積分，確保年終賽的門票能到手。

林俊易在接受中央社訪問時表示，從今年台北羽球公開賽受傷後就一直休兵進行治療，「年終賽一直都是我今年的目標之一，所以希望能在中國大師賽打出好成績而達標。」

另外，男雙除了巴黎奧運金牌組合李洋、王齊麟直接保送年終賽外，台灣的另一組合李哲輝、楊博軒也暫居第5，他們本週將出戰韓國大師賽繼續搶積分。

至於女雙宋碩芸、余芊慧靠著上週的德國海洛羽球公開賽封后，積分大進補，年終賽排名也躍居第8；至於混雙的楊博軒、胡綾芳，雖同樣位居第8，但因為前面有3組中國組合需扣掉1組，因此還在安全名單內。