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專訪／受老虎伍茲啟發 俞俊安赴美發現不足

聯合報／ 記者曾思儒／專訪
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影

我國旅美高球好手俞俊安今年打出突破賽季，除入選巴黎奧運國手，上月更在延長賽中勇奪桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）冠軍，在雙親見證下完成兒時夢想。

俞俊安5歲接觸高球，當時就是由父親俞忠慶領進門，也是當時就奠定他成為美巡賽冠軍的夢想。

「我5歲是『老虎』伍茲Tiger Woods）很厲害的時候，小時候就喜歡看比賽，想和他一樣，想成為那麼厲害的人。」俞俊安笑著回憶說，兒時還是天真的孩子，夢想就是成為和伍茲一樣的高手，「有一天想站在（美巡賽）那舞台，拿下冠軍。」

小小年紀就設下美巡賽冠軍的目標，俞俊安大學在前輩潘政琮建議下決定赴美，他進入亞利桑那州立大學後，除要克服語言問題，業餘時期成績優異的他也發現還有許多技術要加強。

「上大學時，世界排名不錯，大學時打了第二場比賽就發現，我還有技術上有很多可以進步的東西。」俞俊安解釋，大學打到的很多球場都是未來美巡賽會出現的球場，儘管比起當地人，球場熟悉度有些關係，但主要仍是自己技術不夠，許多打不出來的球路，「要怎麼彌補缺點，短桿、做球的方式，上大學時比較震驚是這個部分。」

發現自己的不足，俞俊安透過學校精良設施和教練協助持續進步，他提到光是當時學校就有6個不同果嶺，還有半事內的練習場、推桿模擬器，還有三層不同坡度的果嶺，可以做各種短桿訓練，教練也給他許多幫助，對他人生規劃有很大啟發。

俞俊安形容，在大學校隊其實就像是轉職業前的預備期，人生和台灣相比有很不一樣的轉變，「大學要規劃生活、練球，對以後轉職業是很大的幫助。大學教練可能會幫忙住宿和機票，我會去觀察，如何租車、訂飯店，暑假時就可以用同樣方式準備，運用到職業生涯。」

高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影

Tiger Woods 伍茲 俞俊安

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