專訪／團隊增加這成員 成俞俊安PGA首冠大功臣

我國旅美高球好手俞俊安，挑戰PGA第二個賽季就完成兒時夢想，上月他靠著連2次的第18洞博蒂進帳，延長賽力退美國霍斯勒（Beau Hossler），奪下桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）冠軍，成為PGA奪冠的台灣第三人。

早從5歲接觸高球就夢想成為PGA冠軍得主，俞俊安在第二個賽季就美夢成真，今年第一場比賽就聘請的球場策略成員是重要的奪冠拼圖。俞俊安分享，去年菜鳥球季打完就思考，自己狀況不錯，但離目標都差一步，問題在哪裡？今年賽季第一場就聘請了一位球場策略分析師，他會為自己擬定策略和分析數據，策略出來後自己和桿弟也會一起討論，整季進行下來效果很好。

「現在生活是愈簡單愈好，他讓我生活變很簡單，他幫我擬定好策略，我再順一下就好。」俞俊安表示，桿弟有時也會提出問題，都能得到分析和答案，按照策略執行下心情也更篤定，就算狀態不好，只要按照設定走，結果也不會差太多。

奪冠的桑德森農場錦標賽，球場策略分析師也有給俞俊安一劑強心針，俞俊安說：「他有和我說，這座球場是我最有機會拿冠軍、有優勢的場地，好好把握。」聽到團隊成員的說法，讓俞俊安更有自信，最終真的在雙親見證下締造特別時刻。

剛結束日本ZOZO錦標賽後短暫回台的俞俊安，今天晚上就要再赴美挑戰本季最後2場比賽，12月回台後明年初馬上要迎接新賽季，「接下來的比賽可能會有不同變化，名人賽、PGA錦標賽可以打，比賽規劃有比較多選擇，明年又有兩年的保障全卡資格，心態比較沒有壓力的心態，可以盡情的發揮。」