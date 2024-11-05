快訊

被爆市長室收賄1500萬？柯文哲律師發3點聲明

確定了！官方1圖曝「台灣入境泰國永久免簽」 網友：收回前快點衝一波

幕前消失滿月！趙少康自曝切胸骨動「開心」手術：心臟停止3小時

聽新聞
0:00 / 0:00

專訪／團隊增加這成員 成俞俊安PGA首冠大功臣

聯合報／ 記者曾思儒／專訪
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影

我國旅美高球好手俞俊安，挑戰PGA第二個賽季就完成兒時夢想，上月他靠著連2次的第18洞博蒂進帳，延長賽力退美國霍斯勒（Beau Hossler），奪下桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）冠軍，成為PGA奪冠的台灣第三人。

早從5歲接觸高球就夢想成為PGA冠軍得主，俞俊安在第二個賽季就美夢成真，今年第一場比賽就聘請的球場策略成員是重要的奪冠拼圖。俞俊安分享，去年菜鳥球季打完就思考，自己狀況不錯，但離目標都差一步，問題在哪裡？今年賽季第一場就聘請了一位球場策略分析師，他會為自己擬定策略和分析數據，策略出來後自己和桿弟也會一起討論，整季進行下來效果很好。

「現在生活是愈簡單愈好，他讓我生活變很簡單，他幫我擬定好策略，我再順一下就好。」俞俊安表示，桿弟有時也會提出問題，都能得到分析和答案，按照策略執行下心情也更篤定，就算狀態不好，只要按照設定走，結果也不會差太多。

奪冠的桑德森農場錦標賽，球場策略分析師也有給俞俊安一劑強心針，俞俊安說：「他有和我說，這座球場是我最有機會拿冠軍、有優勢的場地，好好把握。」聽到團隊成員的說法，讓俞俊安更有自信，最終真的在雙親見證下締造特別時刻。

剛結束日本ZOZO錦標賽後短暫回台的俞俊安，今天晚上就要再赴美挑戰本季最後2場比賽，12月回台後明年初馬上要迎接新賽季，「接下來的比賽可能會有不同變化，名人賽、PGA錦標賽可以打，比賽規劃有比較多選擇，明年又有兩年的保障全卡資格，心態比較沒有壓力的心態，可以盡情的發揮。」

今年已經打了26場PGA比賽的俞俊安透露，明年行程還沒完全排定，「至少會打25場以上，比賽很多，要選擇哪些比賽比較適合我，行程規劃比較便利。」

高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影
高爾夫球好手俞俊安。記者曾原信／攝影

PGA錦標賽 俞俊安

延伸閱讀

開發資本公布地方創生團隊名單 投入資源助力永續發展

高球／富邦長春公開賽13日開打 國內外高球名將力拚冠軍

PGA／潘政琮最終回合繳66桿 美巡ZOZO錦標賽並列第6名

高球／ZOZO錦標賽第3輪 俞俊安繳66桿暫並列第4落後6桿

相關新聞

專訪／團隊增加這成員 成俞俊安PGA首冠大功臣

我國旅美高球好手俞俊安，挑戰PGA第二個賽季就完成兒時夢想，上月他靠著連2次的第18洞博蒂進帳，延長賽力退美國霍斯勒（B...

桌球／缺席WTT賽事致2站被罰0分 林昀儒世界排名寫5年來新低

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，台灣一哥林昀儒因去年WTT法蘭克福冠軍賽冠軍積分到期，排名從第12跌至第1...

射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！ 未來不得出現TAIWAN、國旗

國際實用射擊聯盟（IPSC）今年8月底在印尼舉辦澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽，台灣也有代表隊參加，然而開幕式卻有中國選手試圖拆下掛在現場的台灣國旗，最後遭主辦單位取消資格。但近期仍傳出國際奧會（IOC）施

金門馬拉松明開放「半日」現場報名 嘉惠在地民眾

2025金門馬拉松即將在明年1月18日、19日兩天舉辦，金門縣政府為照顧在地民眾及長輩不擅使用網路報名，協調各鄉鎮公所設...

WTA年終賽／直落2退頭號種子 謝淑薇保4強生機

挑戰WTA年終總決賽第2冠的我國「一姊」謝淑薇，今天凌晨和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）以6：1、6：3...

桌球／瓦解賽末點！林昀儒法蘭克福冠軍賽逆轉過頭關

我國「一哥」林昀儒今天凌晨迎接WTT冠軍賽法蘭克福站首戰，面對法國兄弟檔的哥哥大勒布朗（Alexis Lebrun），林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。