射擊／實用射擊代表團遭IOC施壓！ 未來不得出現TAIWAN、國旗

國際實用射擊聯盟（IPSC）今年8月底在印尼舉辦澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽，台灣也有代表隊參加，然而開幕式卻有中國選手試圖拆下掛在現場的台灣國旗，最後遭主辦單位取消資格。但近期仍傳出國際奧會（IOC）施壓台灣實用射擊協會不得使用「TAIWAN」字樣與國旗。

當時IPSC表達遺憾，並稱將確保不會再發生這類狀況，還安排人員在一旁幫忙看守國旗，同時至少10個國家代表發聲，並譴責中國選手沒有運動家精神。 沒想到4日協會卻在粉專透露，指控遭IPSC遭國際奧會施壓，明年起禁止台灣選手用「TAIWAN」名義參賽，還不允許「青天白日滿地紅」國旗再出現。

協會近日於粉專遺憾表示：「各位會員我們已經努力過了，很抱歉必須面對IOC的要求！從明年開始，IPSC TAIWAN將在國際上改為IPSC CHINESE TAIPEI。」且不能再使用青天白日滿地紅旗幟。

今年澳洲-亞洲手槍射擊錦標賽共有32國參加，我國參賽20多年至今，都使用「青天白日滿地紅」作為代表旗幟，開幕式台灣選手兼裁判陳品佑卻目睹3名中國選手試圖拆下台灣隊掛在現場國旗，事發後陳品佑向主辦單位反映，並重新懸掛國旗，主辦方也派人確保陳品佑人身安全，不料後續仍不敵國際奧會打壓。