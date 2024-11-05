金門馬拉松明開放「半日」現場報名 嘉惠在地民眾

2025金門馬拉松即將在明年1月18日、19日兩天舉辦，金門縣政府為照顧在地民眾及長輩不擅使用網路報名，協調各鄉鎮公所設立現場報名服務台，現場報名時間訂於明（6）日(周三)上午8點30分起至中午12點，請有興趣的民眾們逗陣來參加。

金門縣政府教育處表示，此次休閒組除比照歷年提供在地特色餐兌換及完賽禮品外，更加碼提供多項好禮摸彩，每屆馬拉松最吸睛的「高粱酒&跑者等重翹翹板」摸彩活動，金門縣政府教育處為讓民眾能響應全民運動意義，讓鄉親透過參與金門馬拉松休閒組，一同走出戶外凝聚運動熱情，同時也能擁有中大獎之機會，在把握健康的同時，也把大獎回家。

2025金門馬拉松即將在明年1月18日、19日兩天舉辦，金門縣政府為照顧在地民眾及長輩不擅使用網路報名，特協調各鄉鎮公所設立現場報名服務台，報名時間訂於明日上午。圖／縣府提供

教育處也提醒，現場報名的資格須為金門縣縣籍縣民，請攜帶欲報名選手的身分證正本或影本皆可，現場將進行身分檢驗，前往現場報名的縣民所需攜帶資料如下：所有想要報名者之個人資料，含1、姓名、2、身分證字號、3、出生年月日、4、電子信箱、5、衣服尺寸。需繳交每名200元報名費，並選擇現場領取或宅配到家，宅配需收寄送費。並統一「現金」繳付報名費及宅配費。