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WTA年終賽／直落2退頭號種子 謝淑薇保4強生機

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
挑戰WTA年終總決賽第2冠的我國「一姊」謝淑薇。本報資料照片
挑戰WTA年終總決賽第2冠的我國「一姊」謝淑薇。本報資料照片

挑戰WTA年終總決賽第2冠的我國「一姊」謝淑薇，今天凌晨和比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）以6：1、6：3拍下頭號種子烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），保住分組前2的晉級生機，分組最終戰要和目前全勝的捷克克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend）交鋒，力爭4強資格。

取得連續3年年終賽承辦權的利雅德，第一年總獎金就達破紀錄的1525 萬美元（約4.9億台幣），只有女單、女雙年度積分前8名的選手可拿到參賽權；謝淑薇繼2013年、14年、19年和21年後再度參賽，過去她只要參賽至少就闖決賽，2013年更高捧金盃。

今年台比組合以第3種子身份前進利雅德，但綠組首戰拚到「超級搶10」敗給美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）。今天第二戰碰今年澳網決賽對手琪切諾克／奧斯塔朋科，台比組合延續澳網奪勝氣勢，首盤連破對手4個發球局，儘管自己第6局失守，仍以6：1先下一城。

第二盤台比組合第3局先遭破發，不過隔局馬上回破，第8局再完成破發，賽末發球局也穩穩拿下，順利以6：3賞給對手分組連敗。

分組前2的組合將前進4強單淘汰賽，台比組合和梅莉雪／佩蕾絲目前都1勝1敗，捷美組合2勝在手，台比組合想在分組出線，周三最終戰碰捷美組合非勝不可。

比利 澳網 謝淑薇

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