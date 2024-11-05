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桌球／瓦解賽末點！林昀儒法蘭克福冠軍賽逆轉過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒驚險取得對戰3連勝和16強門票。新華社
林昀儒驚險取得對戰3連勝和16強門票。新華社

我國「一哥」林昀儒今天凌晨迎接WTT冠軍賽法蘭克福站首戰，面對法國兄弟檔的哥哥大勒布朗（Alexis Lebrun），林昀儒先拿2局後再失2局，決勝局更陷入9：10落後，但在瓦解對手賽末點下逆轉勝，驚險以局數3：2搶下第二輪門票。

世界排名第9的林昀儒列男單第8種子，過去2次碰世界排名14的大勒布朗都是「小林同學」拿下勝利；今天第3度碰頭，前兩局都由林昀儒以11：5搶下，率先取得局數「聽牌」優勢。

第三局林昀儒局末兩度領先1分，但9：8時遭大勒布朗連拿3分，以9：11錯過終結比賽機會，第四局也錯過6：2領先優勢，以再一個9：11失守，讓比賽進入第五局。

決勝局比數拉鋸，林昀儒再度取得9：8領先，但被大勒布朗追平後還先拿到第10分，但林昀儒頂住壓力，瓦解大勒布朗賽末點下再連下2分，以12：10上演逆轉勝，驚險取得對戰3連勝和16強門票。

共有4位台將參與法蘭克福站，率先登場的鄭怡靜上演「輸2贏3」大逆轉，拍下波蘭對手巴約爾（Natalia Bajor）晉級16強，林昀儒也打下5局大戰勝利，下輪將碰德國邱黨；接續「柚子」高承睿周三凌晨1點半出戰日本松島輝空，黃怡樺周三凌晨3點15分上陣，對手是名列第2種子的中國好手王藝迪，MOD愛爾達將直播賽事。

林昀儒 鄭怡靜

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