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高球／台灣第3位PGA冠軍俞俊安赴美 迎戰秋季賽

聯合報／ 記者曾思儒／台北報導
俞俊安成為奪下PGA冠軍的台灣第3人。 美聯社
俞俊安成為奪下PGA冠軍的台灣第3人。 美聯社

上月在桑德森農場錦標賽延長賽迎接美巡賽（ＰＧＡ）生涯首冠的我國高球好手俞俊安，成為台灣史上第三位ＰＧＡ奪冠的選手，剛結束日本ＺＯＺＯ錦標賽後短暫回台，今天晚上就要再啟程前往美國，迎接本季最後兩場秋季賽，期待為特別賽季再添紀錄。

廿六歲俞俊安早在十年前仁川亞運就披上國家隊戰袍，當年更和潘政琮一起打下男團金牌，個人賽也收獲銅牌，他並在當時決定大學赴美就學。

俞俊安昨天接受本報專訪時說，仁川亞運打完時陷入選擇，要直接轉入職業或去美國讀大學？「那時英文也不是特別好，去美國讀大學是有點遙遠的夢，那時和小潘（潘政琮）聊，他在美國讀大學，因為他分享經驗，我才會做這決定」。

進入亞利桑那州立大學的俞俊安，畢業後轉入職業，上個賽季在ＰＧＡ菜鳥球季就有三場比賽打進前十名，今年更成為巴黎奧運國手，和潘政琮再攜手出征。巴黎奧運後兩人更約定好，二○二八年洛杉磯奧運再一起挑戰頒獎台。

五歲就立志成為美巡賽冠軍選手，俞俊安在第二個美巡賽賽季就完成夢想，且是在雙親現場見證下。俞俊安也已計畫今年賽季後回饋故鄉，預計十二月會辦理一場教學營，將個人經驗和歷程傳承給台灣小選手。

俞俊安 潘政琮

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