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F1／巴西大獎賽 Red Bull車隊維斯塔潘雨戰震撼奪冠

聯合報／ 聯合報 即時報導
Red Bull賽車手維斯塔潘在F1巴西大獎賽賽道上衝刺。圖／Red Bull提供
Red Bull賽車手維斯塔潘在F1巴西大獎賽賽道上衝刺。圖／Red Bull提供

Red Bull車隊以驚人表現稱霸2024F1一級方程式賽車巴西站聖保羅大獎賽，現任世界冠軍荷蘭車手維斯塔潘（Max Verstappen）從第17位發車，最終在雨中奪冠。儘管排位賽失利且面臨罰退，維斯塔潘在這場充滿戲劇性的比賽中，憑藉精湛的技術，成功逆襲，並以接近20秒的巨大優勢完賽，展示了Red Bull車隊的強大實力。

開跑後僅僅過了兩圈，維斯塔潘就迅速升上第11位。隨著比賽進行，他持續超車，並在第43圈成功超越Alpine車隊的奧康（Esteban Ocon），從此一路領跑直到比賽結束。

維斯塔潘賽後接受訪問時表示：「今天的比賽真是無比精采，尤其我從第17位起跑，能奪冠感到自豪。我要特別感謝整個團隊，他們的策略和冷靜的決策讓我們取得了很好的起步，也在紅旗前果斷選擇不進站。我在溼地駕駛一直很有信心，而今天的賽車表現非常優異，給了我更多信心去挑戰自我。這場勝利意義重大，讓我驚喜不已，從沒想過能從第17位一路衝到冠軍。今天的成績真的太讚了。」

此外，維斯塔潘的墨西哥籍隊友培瑞茲（Sergio Pérez）位居第11；而Visa Cash App RB車隊的日本車手角田裕毅與紐西蘭籍新隊友羅森（Liam Lawson）在本場從第三和第五位出發，賽事中同樣表現亮眼，分別獲得第七和第九名，為車隊增添積分。

維斯塔潘以19.477秒的巨大優勢奪得巴西大獎賽，幫助他大幅拉開與主要競爭對手諾里斯（Lando Norris）的積分差距，穩固在車手冠軍的領先地位。若在台灣時間11月24日周日下午2點的拉斯維加斯大獎賽後，維斯塔潘的積分領先達到60分，將能邁向第四座世界冠軍頭銜。

維斯塔潘強勢逆襲，F1巴西大獎賽震撼奪冠。圖／Red Bull提供
維斯塔潘強勢逆襲，F1巴西大獎賽震撼奪冠。圖／Red Bull提供

F1 保羅 培瑞茲

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