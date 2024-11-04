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綜合／中國昔東奧金牌射手楊倩 曾被質疑商業活動過多荒廢訓練

聯合新聞網／ 綜合外電報導
楊倩(中)在2021年東京奧運拿下射擊金牌。 新華社
楊倩(中)在2021年東京奧運拿下射擊金牌。 新華社

中國射擊選手楊倩，曾於2021年東京奧運奪得女子10米氣步槍金牌，今年順利從清華大學畢業，並計劃繼續攻讀研究所課程。她在社群平台上分享了畢業照片，手抱戴著學士帽的熊貓公仔，並感慨「暑假過後將正式開始研究生生活」。楊倩的母校清華大學也發文祝賀，表示她將於清華社會科學學院的體育學專業繼續深造。

楊倩於2000年出生於浙江寧波的農村，10歲開始接觸射擊，展現出不凡的穩定性和專注力。經過多年的訓練，她在射擊領域迅速崛起。2011年進入浙江省體校射擊隊，並在隨後幾年內接連打破多項青少年紀錄。她於2016年進入清華大學射擊隊，並在2020年完成奧運選拔賽，順利獲選參加東京奧運。

楊倩獲得奧運金牌。
楊倩獲得奧運金牌。

2021年，楊倩在東京奧運會上穩健發揮，以251.8環的成績奪得金牌，成為中國代表團在該屆奧運會的首金得主。她的表現不僅展示了卓越的射擊技術，更顯示出強大的心理素質，這一榮譽讓她一舉成名，並在隨後成為商業界的寵兒，代言、直播等邀約紛至沓來。然而，隨著名氣的上升，她的生活也受到了一定的批評，有人指責她因商業活動過多而荒廢了射擊訓練。

楊倩近期也回應了外界對其成績波動的質疑，坦言運動員的生涯中起伏是常態，不一定非得奪冠才是成功。「運動成績有起伏是很正常的，打出應有的水平就是成功。對於外界來說，可能只有冠軍才是成功，但我們大部分時間都是在經歷失敗。」楊倩表示。對於無緣今年的巴黎奧運，她則選擇平靜接受，並祝願中國射擊隊在賽場上取得佳績。

曾經的奧運冠軍楊倩，今年自清華大學本科畢業。圖取自微博
曾經的奧運冠軍楊倩，今年自清華大學本科畢業。圖取自微博

面對人生的不同階段，楊倩表示自己現在更重視學業發展，並將投身於學術研究，實現個人新的目標和方向。

奪2021東京奧運射擊兩金牌的楊倩，曬出清華大學錄取通知書。（取材自微博） 肇瑩如
奪2021東京奧運射擊兩金牌的楊倩，曬出清華大學錄取通知書。（取材自微博） 肇瑩如

成功 東京奧運 清華大學 運動 金牌

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