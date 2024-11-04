柔道／巴黎奧運失利不甘心！「男神」楊勇緯續拚亞運

巴黎奧運沒能再登頒獎台，「柔道男神」楊勇緯沉澱3個月後決定續拚國際賽，今天出席代言活動宣告，除擔任台體大教練，同時仍精進個人技術，將巴黎奧運的失利化為新動力，期待繼續推高個人運動成就。

楊勇緯去年杭州亞運成功摘金，為中華代表團奪下史上第100面亞運金牌，巴黎奧運更以頭號種子身分登場，但8強止步，無緣暨東京奧運奪銀後再登頒獎台。花都失利後，楊勇緯8月成為母校台體大教練，上月底台體大更宣布結合學校運動科學中心資源，成立楊勇緯專屬運科支援團隊，支持楊勇緯拚戰2026年名古屋亞運。

今天出席運動蛋白品牌發表會的楊勇緯坦言，上月才決定續拚名古屋亞運，除了對自己仍有期待，「對巴黎奧運的不甘心，想要拚回來。」過程他也和教練、家人討論，決定一步一步慢慢來，尤其離2028年奧運還有很多時間，讓自己有空間做不同嘗試，現階段就把重心放在亞運，「不用把目標直接訂在下個奧運。」

27歲的楊勇緯已經排定之後到東京參加國際訓練營，熟悉各國新選手外，也幫助自己調整、熟悉技術，為名古屋亞運前的國際賽繼續準備。