桌球／馬龍獲頒傑出運動生涯獎 奧運6金傲視中國體壇

中國桌球名將馬龍近日在葡萄牙卡斯凱什舉行的2024年「國家奧會聯合會（ANOC）」頒獎典禮上，獲得了傑出運動生涯獎，成為首位獲此殊榮的桌球運動員。該獎項旨在表彰他對桌球運動的重大貢獻和卓越成就。

頒獎典禮上，馬龍站在舞台中央，觀看著自己職業生涯的精彩片段，感慨萬千地說道：「一轉眼，就回顧了整個奧運生涯。」他表示，能夠獲得這一獎項是巨大的榮譽，不僅是對他個人的肯定，也是對中國桌球隊的認可。

「這個獎項不僅屬於我個人，也屬於整個中國桌球隊。我的6枚奧運金牌中，有4枚來自團體項目，這反映了我們團隊的強大力量。我非常感謝我的隊友們。」馬龍在致辭中深情地說。

現年36歲的馬龍，自2012年首次參加倫敦奧運以來，連續參與4屆奧運共獲得6枚金牌，成為中國奧運史上獲得金牌數最多的運動員。他在2016年里約奧運會奪得男子單打金牌，實現了「大滿貫」偉業。2020年東京奧運會上，他成功衛冕男單金牌，成為奧運史上首位蟬聯男單冠軍的運動員，也是第一位男子「雙圈大滿貫」得主，進一步鞏固了他在桌球史上的傳奇地位。

中國傳奇名將馬龍。 新華社

在今年夏天的巴黎奧運會上，馬龍第4次踏上奧運賽場，參加了男子團體項目，並再次獲得金牌。這使得他成為奧運史上獲得金牌數最多的桌球運動員。他表示，從最初的「小馬」到如今的「龍隊」，自己的成長離不開團隊和家人的支持。

「回想這4屆奧運之旅，有點像人生的縮影。剛開始是個小孩，慢慢變老，又像個老小孩。」馬龍感慨道。「一開始能夠參加團體比賽，站上奧運舞台並奪得冠軍，已經非常圓滿。之後我希望能在單打項目上取得突破，於是繼續努力。」

他還談到自己在2019年經歷的膝蓋手術，表示那段艱難的時光中，團隊和家人的支持給了他繼續前進的力量。「我熱愛桌球，想繼續打下去。這種熱愛超越了競技場上的勝負。」

當被主持人稱為「史上最佳桌球運動員（GOAT）」時，馬龍表現得十分謙遜。他說：「每個時代都有其偉大的運動員，我只是這個時代比較突出的代表。如果我生活在以前的年代，未必能比前輩們做得更好。」

最後，馬龍表示自己是個幸運的人，年輕時就找到了熱愛的事業。他希望通過自己的努力，讓桌球運動「比以往任何時候都更強大」。