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桌球／中國傳奇名將馬龍將訪台 這成就前無古人
馬英九基金會今天宣布，已邀請7所中國大陸大學、共40名師生，27日來台進行9天8夜的訪問，成員包含奧運桌球6金得主馬龍和射擊金牌楊倩，馬龍更是桌壇被譽為「GOAT（Greatest Of All Time，史上最佳）」的傳奇名將。
上月剛過36歲生日的馬龍，2012年倫敦奧運先收穫男團金牌，16年里約奧運和東京奧運再包辦男單和男團雙金，成為首位衛冕奧運桌球男單的選手。
今年巴黎奧運，馬龍再收穫男團金牌，6枚奧運金牌在手，超越「跳水皇后」吳敏霞、陳若琳和體操名將鄒凱保持的大陸奧運5金紀錄，一併寫下世界桌壇和中國體育紀錄，豎立「馬龍障礙」。
今年10月，馬龍在WTT中國大滿貫再殺進男單決賽，但在局數3：1「聽牌」下遭19歲同胞林詩棟逆轉，可能的國際賽最終戰雖無緣登頂，但他認為兩人打出精彩一役，「自己可以帶著微笑離開這個場地」。
馬龍是桌球史上首位完成奧運、世錦賽、世界盃、亞運、亞錦賽、亞洲盃、巡迴賽總決賽等所有大賽冠軍的「全滿貫」名將，且光是奧運、世錦賽和世界杯就累積31冠，史上第一人，同時是男單「世界球王」在位最久紀錄保持；他上月底才剛到葡萄牙，在國家奧會聯合會的頒獎典禮領取傑出運動生涯獎，表彰桌壇獲得偉大成就。
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