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健美健身／113學年度健美大專先生 國體大沈泓誠獲得
113年由中華民國大專校院體育總會健美委員會主辦的大專盃，於台北市立大學中正堂熱鬧展開，現場司儀裁判的雙語專業，讓參賽選手們提前為明年IFBB國際賽在台灣舉辦做準備。
這場賽事共吸引全國近90所大專院校同學報名參加，男子古典形體、男子形體、男子健美、女子形體、女子比基尼等五個項目，現場擠滿民眾免費入場觀賞大專校院選手們力與美的展示，
最終男子健美全場總冠軍由國立體育大學沈泓誠獲得，並由大專體育總會健美委員會副執行秘書余家賢，及中華民國健美健身協會秘書長陳緯哲共同頒發大專先生獎盃，並為賽事畫下完美句點。
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