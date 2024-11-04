健美健身／113學年度健美大專先生 國體大沈泓誠獲得

113年由中華民國大專校院體育總會健美委員會主辦的大專盃，於台北市立大學中正堂熱鬧展開，現場司儀裁判的雙語專業，讓參賽選手們提前為明年IFBB國際賽在台灣舉辦做準備。

這場賽事共吸引全國近90所大專院校同學報名參加，男子古典形體、男子形體、男子健美、女子形體、女子比基尼等五個項目，現場擠滿民眾免費入場觀賞大專校院選手們力與美的展示，