台灣第1人！許汶而泳渡英吉利海峽 籲勇敢做夢

台灣海泳好手許汶而今年7月完泳渡英吉利海峽挑戰，2日出席官方授獎儀式，成為第1位泳渡英吉利海峽的台灣人。她說很高興能夠披上國旗，透過海泳進行國民外交，並鼓勵台灣人能更勇敢做夢。

許汶而今年7月19日成功泳渡英吉利海峽，並接連於8月與10月在加州卡塔利那海峽（Catalina Channel）與紐約曼哈頓島完成游泳挑戰，拿下開放水域3冠王（Triple Crown of open water swimming）的殊榮，目前全世界僅330人完成此挑戰。

許汶而2日出席英吉利海峽游泳協會（ChannelSwimming Association）官方授獎儀式。接受中央社記者訪問時表示，英國在海泳運動上擁有豐富的歷史，相較台灣也更加興盛。她於今年5月獨自來到英國參加多佛海峽訓練營（Dover Channel Training），並透過海泳結交到許多當地的朋友。

除了個人獨泳外，許汶而還受到英國慈善機構TheMencap Marvels邀請，完成英吉利海峽的2次接力挑戰賽，與其他海泳好手一起泳渡海峽。她說，接力賽更考驗的是團隊合作，需要在補給、休息上互相幫助，才能順利完成挑戰。

許汶而說，身為女性海泳選手常會受到社會框架限制，許多地方都對女性不太友善，她更曾被身邊親近的人批評夢想。但她認為沒有不可能的事情，而且觀察到身邊完成海泳挑戰的女性與男性比例相近，希望台灣人能更勇敢做夢。

她特別提到，從事海泳的人不需要有特定的模樣，可以是職業媽媽，也可以是身障人士。當地的海泳訓練營更鼓勵青少年參加營隊，期望他們在挑戰的過程中直面困難，培養冒險精神並建立自信心。

談到海泳過程中面對到的困難，許汶而表示英吉利海峽的挑戰相對順利，紐約曼哈頓島第1天失敗的經驗反而讓她學習到更多。她說，失敗後面對接收到的各種聲音，她學習如何調整心態去面對全新的1天，專心去完成第2次挑戰的機會。

值得一提的是，除了頒發完成挑戰的證明外，海泳協會針對不同項目進行個別頒獎，例如完成挑戰的各國第1人或速度最快等。許汶而是拿到此成就的首位台灣人，因此她的名字也被記錄在協會歷史悠久的獎盃上，並在一旁標註Taiwan（台灣）。

她還提到，舉辦海泳運動的多屬民間機構，因此她特別把握國民外交的機會，在每次完成挑戰後披上國旗。並藉各種交流的機會，向外國友人介紹台灣的美食、城市與人情味。

許汶而表示，明年5月會再度回到英國接受訓練，希望能夠挑戰更具挑戰的北海峽（North Channel），此海峽連結愛爾蘭與蘇格蘭，不僅水溫較英吉利海峽更低，中途還可能被水母螫傷。但她說，自己不怕挑戰，反而期待能夠完成別人沒做過的事。

許汶而將於本週返台，她表示回台後將繼續用自身經驗參加演講與教學，分享自己的海泳經驗，希望讓更多台灣人認識這項運動，並有機會讓政府更加重視海洋教育與海泳運動的發展。