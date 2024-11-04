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海洛羽賽／讚啦！宋碩芸、余芊慧女雙捧冠寫新猷
名列海洛公開賽頭號種子的我國女將宋碩芸／余芊慧，一路打進決賽，今天凌晨登場的最終戰也沒錯過登頂機會，以21：16、21：14拍下世界排名32的烏克蘭組合布格羅娃（Polina Buhrova）／坎特米爾（Yevheniia Kantemyr），迎接合作來的第一座BWF超級賽金盃。
海洛公開賽屬於BWF超級300系列，宋碩芸和余芊慧是女雙頭號種子，也是女雙唯一台將代表；目前世界排名26的寶島女將先前合作的兩座冠軍都屬於國際賽系列，海洛公開賽是首度打進超級300賽事的決賽。
今天面對列第2種子的烏克蘭組合，寶島女將開賽先拿2分後就一路領先，12：7時大角度切球更讓對手滾地仍救球不及；寶島女將最多6分領先雖在中段被追到2分差，仍穩住戰局，以21：16先下一城。
第二局宋碩芸出現發球失誤，余芊慧又殺球出界，讓烏克蘭組合首度以4：3取得領先，不過頭號種子連拿3分要回領先，技術暫停時也握有11：7優勢。比賽恢復後寶島組合維持領先，15：10時宋碩芸雖在大好機會殺球出界，讓對手都露出微笑，頭號種子馬上再連拿2分，穩住優勢下以21：14登頂，只花36分鐘就迎接聯手的第一座超級賽金盃。
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