桌球／輸2贏3大逆轉！鄭怡靜法蘭克福冠軍賽驚險過頭關

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

WTT冠軍賽法蘭克福站今天點燃戰火，我國桌球「一姊」鄭怡靜率先登場，面對波蘭對手巴約爾（Natalia Bajor）雖陷入局數0：2劣勢，但在第3局喊出關鍵暫停後扭轉戰局，連趕3局上演大逆轉，驚險闖進16強。

前一站剛在WTT冠軍賽蒙貝列闖進4強的鄭怡靜，目前世界排名第9，法蘭克福站名列女單第6種子，今天已是本季第3度和巴約爾碰頭；兩人巴黎奧運16強對決時，鄭怡靜以直落4勝出，上月WTT冠軍賽蒙彼利埃站再遭遇也是鄭怡靜連拿3局帶走勝利。

第3度碰頭局勢卻有不同發展，鄭怡靜前兩局掌握不到節奏，分別以8：11、7：11失守，第三局又陷入落後，但在暫停後急起直追，7：7下連拿4分，以11：7延長戰線。

第四局鄭怡靜再掌握局勢，以11：4將局數扳平，決勝局也在換邊時取得5：2優勢，延續領先下更在第一個賽末點就把握住，最終以11：5拿下勝利，上演「輸2贏3」大逆轉。

共有4位台將參與法蘭克福站，鄭怡靜開出紅盤，接續男單「小林同學」林昀儒台灣時間周二凌晨將遭遇法國大勒布朗（Alexis Lebrun），「柚子」高承睿周三凌晨出戰日本松島輝空，黃怡樺同樣周三凌晨上陣，對手是名列第2種子的中國好手王藝迪。

林昀儒 鄭怡靜

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