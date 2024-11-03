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WTA年終賽／錯過盤末點 詹皓晴4度征戰出師不利

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

我國女將詹皓晴第4度叩關WTA年終賽，今天迎接分組賽首戰，面對大會第2種子加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），首盤錯過「搶7」的盤末點機會，以6：7（6：8）、4：6錯過勝利。

過去3次都和姊姊詹詠然搭檔的詹皓晴，今年WTA和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）首度取得年終賽資格，台俄組合和布洛夫絲基／羅莉芙、巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）和美國組合多海德（Caroline Dolehide）／卡胡琪（Desirae Krawczyk）同屬綠組。

列第7種子的台俄組合首戰就碰分組排名最佳的加紐組合，一開賽台俄組合就破發成功，但第8局詹皓晴發球出現雙發失誤，出現15：40的破發危機，且雖瓦解2個破發機會，但關鍵分仍失守，讓第2種子破發成功將局數扳平到4：4。

第12局詹皓晴發球又出現破發點，所幸先瓦解危機，關鍵分更發出「愛司」，讓戰局進到「搶7」；「搶7」中台俄組合先取得6：5的盤末優勢，但卻連失3分，讓對手以8：6逆轉。

第二盤第5局，台俄組合先遭破發，隔局雖馬上回破，但第7局又失守，加上錯過第8局的破發機會，最終以4：6吞下分組第一場敗仗。

詹皓晴 詹詠然

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