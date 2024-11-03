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海洛羽賽／周天成遭誤判無緣衛冕 盼BWF建立裁判懲處制度

中央社／ 台北3日電
周天成(資料照)。法新社
周天成(資料照)。法新社

台灣「羽球一哥」周天成日前在海洛公開賽，因爭議判決導致葬送逆轉契機，無緣完成衛冕，他在賽後透露，希望裁判誤判屬實，應得到相應處罰。

本季累積2座冠軍、世界排名第8的周天成，近期前往德國征戰世界羽球聯盟（BWF）海洛公開賽，榮膺男單頭號種子，目標尋求衛冕，沒想到在男單8強戰遇到爭議判決，最後以13比21、20比22不敵丹麥好手基姆奇（Rasmus Gemke），無緣完成衛冕。

賽後周天成在社群媒體上解釋，在一次的網前挑球，自己的球是向上觸網，卻被主審認定球拍觸網，即便裁判長、發球審都有上前表達球拍沒有觸網，不過主審堅決不改判，「連對手賽後都跟我說，為什麼每次都發生這樣的事，全世界都知道誤判，只有主審不知道？」

事實上，2022年的海洛公開賽，周天成在男單冠軍戰也碰到爭議判決，導致最後與冠軍擦肩而過，當時選擇相信BWF會做出改變、讓羽球變得更好的他，如今感受到的是沒有絲毫進步。

周天成更分享，2年前的比賽結束後，有1名記者向自己表示有拍到高清影片，當時與裁判長一起看重播，結果顯示完全沒犯規，而裁判長提到會匯報BWF，記者也說會傳送影片，「隔天我詢問為什麼還沒傳影片給我，記者說被BWF威脅不能傳、公布影片，不然以後不讓這個城市繼續辦比賽。」

周天成期望BWF將運動的資金投資在裁判培訓、設備更新，他透露，每次受到不公平判決，承擔的永遠是選手，同時如果裁判誤判，經查證屬實，也應得到相應的處罰，「我真的希望BWF專心做事，不是息事寧人，當然更多的還是檢討自己，把本分做好。」

周天成 羽球

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