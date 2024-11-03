路跑／超過4千跑者與會 菊島馬拉松登場

2024晴天旅遊菊島澎湖跨海馬拉松今天上午在澎湖正式鳴槍起跑。雖然受到康芮颱風影響，全台各地都傳出災情，不過離島澎湖在對外交通中斷了一天後，隨即恢復正常，比賽也沒有受到任何的影響，照常舉行，最終來自日本的選手濱康孝以3小時07分30秒拿下男子組第一，在地選手劉小琪以3小時31分43秒連兩年拿下女子組冠軍。

今年的賽事共計有超過4千位民眾報名參加全馬、半馬、接力、11K以及5K等組別，清晨6點半從澎湖西嶼西台遊客中心正式鳴槍起跑，將近600位全馬跑者以及近70組位接力組首棒跑者在清晨的曙光下，向西嶼燈塔全的衝刺；10分鐘後，超過1200位全馬跑者也鳴笛出發。

雖然颱風剛過，但這兩天南下的東北季風，帶給跑者們最大的考驗。菊島馬不繞圈，不重複路線，對選手來說就一邊跑馬拉松，一邊欣賞澎湖在地的風土人文特色的最佳機會，尤其全馬、半馬自西嶼西台遊客服務中心出發，慢慢往回跑，經過地標跨海大橋，東邊灑下的滿滿金光把海面映照成一片金黃，許多跑者都停下腳步來拍照留念。

有別於去年的炎炎日頭，今年東北季風帶來稍涼的空氣，讓跑者覺得舒服不少，奪下男子組冠軍的是來自日本仙台的濱康孝開玩笑的說，來到澎湖後，吃太飽、啤酒喝太多，所以只跑出這個成績，不過拿下男子組第一，有獎牌、有龍蝦、還有冠名企業晴天旅遊董事長陳依福包的大紅包，真的大呼過癮。

女子組冠軍浴血奮戰，去年拿下冠軍的地主選手劉小琪自出發後知道自己一路領先，跑來心情十分愉悅，沒想到在過了講美之後，在一個大下坡碰上忽然颳起的大風，整個人撲倒在地，膝蓋、手肘都擦破皮流血，上嘴唇內外還撞出將近一公分深的傷口。但她知道自己居於領先，而且成績比年更好，就這樣帶著血痕、露著笑容衝過終點，完成個人二連霸；最重要的是她今年成績3小時31分43秒，比去年快了9分鐘左右，成績大躍進。