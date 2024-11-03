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定向越野／2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第4站 林冠妤第7最佳

聯合報／ 聯合報 即時報導
參加2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第4站代表隊完賽明返國。圖／中華定向越野協會提供
參加2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第4站代表隊完賽明返國。圖／中華定向越野協會提供

2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第4站在新加坡經過2天賽事後，今天（3日）閉幕，由於香港派出大陣容參賽，2天包辦菁英組10面獎牌，中華代表隊以女將林冠妤名列女子組第7成績最佳，中華隊結束賽事將於明天（4日）返國。

這是中華民國定向越野協會今年派出的第3支參加世界排名賽的隊伍，重點任務為12月在泰國清邁舉行的2024亞洲定向越野錦標賽練兵，新加坡賽由資深國手轉型教練的余杰霖與陳暄安領軍出征，選手包括菁英男選手王彰盟、馬金言及女選手林冠妤。新加坡定向越野總會今年首次辦理東南亞定向越野巡迴世界排名賽，來自巴西、挪威、香港、澳洲、印尼、馬來西亞等國家好手參加，賽事分別在新加坡市區的Clementi Community Centre與Senja Cashew Community Club進行2天短距離賽。

在2日的比賽中，共有78位男女選手參賽，香港隊精銳盡出，男、女菁英組各有12名選手參賽，男子菁英組前12名除銅牌由挪威選手奪下外，其餘均為香港選手，中華隊馬金言排名第14、王彰盟排名第27。女子菁英組前11名選手，除由中華隊林冠妤擠進第7名之外，其餘也都由香港選手包辦。

今天的比賽情況相差不多，香港選手仍是賽事主角，男子菁英組由挪威選手搶下金牌，其餘名次多是香港選手的天下，中華隊馬金言名列12，王彰盟第18，女選手林冠妤保住前十排名名列第8。

參加2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第4站，選手奮力前進。圖／中華定向越野協會提供
參加2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第4站，選手奮力前進。圖／中華定向越野協會提供

中華隊

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