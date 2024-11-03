海洛羽賽／寶島女雙讚啦！宋碩芸、余芊慧逆轉闖決賽拚冠

名列海洛公開賽頭號種子的我國女將宋碩芸／余芊慧，台灣時間今天凌晨進行的4強賽上演逆轉勝，3局拍落丹麥對手，勇闖決賽創下合作來最佳紀錄，決賽日將對決第2種子，爭取合作以來的第一座BWF超級系列賽金盃。

海洛公開賽屬於BWF超級300系列，宋碩芸和余芊慧是女雙頭號種子，也是女雙唯一台將代表，世界排名26的兩人首輪輪空下直接晉級16強，晉級4強已成唯一台將希望。今天凌晨面對丹麥組合安東尼森（Natasja P. Anthonisen）／弗勒爾戈德（Maiken Fruergaard），首局雖失守，但第二局開局打出連拿8分攻勢奠定勝基，決勝局14：12時再打出6：0鎖定勝利，最終以12：21、21：11、21：14逆轉搶下決賽門票。

小宋和余芊慧2022年就有女雙奪冠紀錄，不過先前兩座冠軍都是國際賽系列，海洛公開賽有機會挑戰合拍的最高層級冠軍，最終戰將對決世界排名32的烏克蘭組合布格羅娃（Polina Buhrova）／坎特米爾（Yevheniia Kantemyr），預計台灣時間凌晨12點上陣。

兩位寶島女將單、雙打並進，宋碩芸海洛公開賽更打進8強，其中首輪就是遭遇坎特米爾，當時小宋3局逆轉勝，女雙決賽兩人將再度隔網對決。