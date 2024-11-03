快訊

NBA／米契爾致勝跳投氣走公鹿 騎士勇奪開季7連勝

如何挑選鮮嫩多汁的最佳牛排？3位肉販不藏私分享關鍵秘訣

MLB／高中生打少棒？U12曾來台多明尼加投手 被抓到年齡造假

電競／韓國LOL戰隊T1世界大賽衛冕 名將Faker奪生涯第5冠

中央社／ 台北3日電
韓國戰隊T1在英雄聯盟世界大賽總冠軍賽逆轉擊敗中國戰隊BLG，順利完成衛冕，名將「Faker」李相赫更進帳生涯第5冠。圖取自Razer官方臉書
韓國戰隊T1在英雄聯盟世界大賽總冠軍賽逆轉擊敗中國戰隊BLG，順利完成衛冕，名將「Faker」李相赫更進帳生涯第5冠。圖取自Razer官方臉書

英雄聯盟世界大賽的總冠軍賽今天點燃戰火，韓國戰隊T1最後以3比2逆轉擊敗中國戰隊BLG，不僅順利完成衛冕，陣中名將「Faker」李相赫更進帳生涯第5冠。

在英國倫敦舉行的英雄聯盟（LOL）世界大賽總冠軍賽於台灣時間3日凌晨開戰，採取BO5（5局3勝）的賽制，歷經瑞士輪、8強淘汰賽重重考驗，最後由挑戰衛冕的韓國戰隊T1與中國LPL賽區的頭號種子Bilibili Gaming（BLG）正面交鋒，爭取冠軍金盃。

T1前3局打完陷入1比2落後劣勢，眼看可能要與冠軍擦肩而過，陣中名將Faker挺身而出，面臨「背水一戰」情況下，數度上演精彩操作，幫助戰隊在第4局扳平，甚至將好手感延續到決勝第5局，尤其是第31分鐘團戰拚到殘血頂住局勢，讓T1得以一舉推平對手主塔，最後逆轉摘下冠軍。

值得一提的是，被譽為英雄聯盟史上最偉大的電競選手，Faker從2013年首度稱霸世界大賽以來，至今已經7度踏上世界大賽的總冠軍賽舞台，今年更如願摘下生涯第5座世界大賽冠軍，並締造世界大賽「500殺」里程碑，替自己的傳奇生涯再記上一筆。

同時，Faker是繼2016年後再度抱走總冠軍賽最有價值選手（FMVP）殊榮，他在賽後接受主辦單位採訪時表示，「其實我已經不太記得上次拿到FMVP的畫面，但很開心拿到這個獎項，非常感謝大家，尤其是粉絲的支持」。

世界大賽

延伸閱讀

LOL世界賽／五冠王T1 Faker勇奪FMVP！期許自己繼續散播正能量、享受比賽

LOL世界賽／T1 3：2 BLG衛冕成功！Faker成五冠王、唯一「連霸兩次」選手

奪冠軍買新車！起亞虎拿下KBO韓國大賽冠軍，Kia祭出最高12%購車優惠共襄盛舉

LOL世界賽／Faker玩「中路2選1」：Maple連過兩關、WBG小虎獲大量好評

相關新聞

海洛羽賽／寶島女雙讚啦！宋碩芸、余芊慧逆轉闖決賽拚冠

名列海洛公開賽頭號種子的我國女將宋碩芸／余芊慧，台灣時間今天凌晨進行的4強賽上演逆轉勝，3局拍落丹麥對手，勇闖決賽創下合...

電競／韓國LOL戰隊T1世界大賽衛冕 名將Faker奪生涯第5冠

英雄聯盟世界大賽的總冠軍賽今天點燃戰火，韓國戰隊T1最後以3比2逆轉擊敗中國戰隊BLG，不僅順利完成衛冕，陣中名將「Fa...

高球／蔡佩穎不受大雨影響 JLPGA次級巡迴賽封后

台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎今天在JLPGA日本次級巡迴賽的明治安田生命女子公開賽，不受大雨影響，以3回合低於標準13桿...

WTA年終賽／分組賽首戰出師不利 謝淑薇、梅騰絲遭逆轉

WTA年終賽今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行，我國網球好手謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）在分組賽...

海洛羽賽／台灣僅存女雙 宋碩芸、余芊慧要拚冠軍門票

BWF超級300的德國海洛羽球公開賽今晚9時展開各組4強，台灣僅存女雙宋碩芸、余芊慧出賽，將對上丹麥組合力拚冠軍賽門票

世中運／矮小拚到底 林家翔奪世界中學生運動會帕拉羽球銀牌

2024年世界中學生運動會帕拉羽球賽事中，台中市立后綜高級中學的15歲羽球選手林家翔，身材矮小，不畏身材高大的國外選手，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。