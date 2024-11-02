WTA年終賽／分組賽首戰出師不利 謝淑薇、梅騰絲遭逆轉

WTA年終賽今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行，我國網球好手謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）在分組賽首場比賽迎戰美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲培瑞斯（Ellen Perez），最終以6：1、1：6、6：10敗下陣來。

生涯第5度取得年終賽雙打出賽資格的謝淑薇，前4次參賽都打進到決賽，其中包括2013年首度參賽就與中國大陸彭帥攜手拿下冠軍，而今年謝淑薇則是繼2021年後再度與梅騰絲一同取得參賽資格，並位列第3種子並分在綠組。

而分組賽首戰謝淑薇／梅騰絲就遭遇第6種子的馬蒂內茲／培瑞斯， 在首盤賽事中台比組合就打出強勢開局，開賽後連拿4局，不僅兩度破發，還在兩個發球局中合計僅被對手拿下1分，首盤也僅花不到40分鐘就以6：1拿下。

第二盤馬蒂內茲／培瑞斯則是展開反擊，同樣在開盤後連拿4局，取得4：0的大幅領先，並且以6：1扳回一城，比賽也進入決勝盤。

比賽進入超級搶10後，雙方也展開激烈拉鋸戰，不過在6：7落後時，謝淑薇連續兩個發球分沒能拿下，最終也讓馬蒂內茲／培瑞斯以10：6勝出，搶下分組賽首勝，至於謝淑薇／梅騰絲雖然吞敗，但只要分組賽後兩戰能取勝，仍有機會以分組前二名晉級四強。