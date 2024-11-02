快訊

持股再砍25%！巴菲特Q3又減持1億股蘋果股票 分析師揣測原因

縱放？陳啟昱涉台鹽綠能弊案卻落跑 台南地院遭撻伐回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

WTA年終賽／分組賽首戰出師不利 謝淑薇、梅騰絲遭逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
WTA年終賽今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行，我國網球好手謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲在分組賽首場比賽迎戰美國馬蒂內茲、澳洲培瑞斯，最終以6：1、1：6、6：10敗下陣來。圖／路透社
WTA年終賽今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行，我國網球好手謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲在分組賽首場比賽迎戰美國馬蒂內茲、澳洲培瑞斯，最終以6：1、1：6、6：10敗下陣來。圖／路透社

WTA年終賽今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行，我國網球好手謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）在分組賽首場比賽迎戰美國馬蒂內茲（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲培瑞斯（Ellen Perez），最終以6：1、1：6、6：10敗下陣來。

生涯第5度取得年終賽雙打出賽資格的謝淑薇，前4次參賽都打進到決賽，其中包括2013年首度參賽就與中國大陸彭帥攜手拿下冠軍，而今年謝淑薇則是繼2021年後再度與梅騰絲一同取得參賽資格，並位列第3種子並分在綠組。

而分組賽首戰謝淑薇／梅騰絲就遭遇第6種子的馬蒂內茲／培瑞斯， 在首盤賽事中台比組合就打出強勢開局，開賽後連拿4局，不僅兩度破發，還在兩個發球局中合計僅被對手拿下1分，首盤也僅花不到40分鐘就以6：1拿下。

第二盤馬蒂內茲／培瑞斯則是展開反擊，同樣在開盤後連拿4局，取得4：0的大幅領先，並且以6：1扳回一城，比賽也進入決勝盤。

比賽進入超級搶10後，雙方也展開激烈拉鋸戰，不過在6：7落後時，謝淑薇連續兩個發球分沒能拿下，最終也讓馬蒂內茲／培瑞斯以10：6勝出，搶下分組賽首勝，至於謝淑薇／梅騰絲雖然吞敗，但只要分組賽後兩戰能取勝，仍有機會以分組前二名晉級四強。

謝淑薇

延伸閱讀

網球／WTA年終總決賽2日開打 謝淑薇拚第2冠

WTA年終賽／謝淑薇、詹皓晴分組錯開 最快4強碰頭

WTA年終賽／大滿貫指甲彩繪加持 謝淑薇出發拚第2冠

墨西哥當局：人權神父培瑞斯遭槍擊身亡

相關新聞

高球／蔡佩穎不受大雨影響 JLPGA次級巡迴賽封后

台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎今天在JLPGA日本次級巡迴賽的明治安田生命女子公開賽，不受大雨影響，以3回合低於標準13桿...

WTA年終賽／分組賽首戰出師不利 謝淑薇、梅騰絲遭逆轉

WTA年終賽今天在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行，我國網球好手謝淑薇與比利時搭擋梅騰絲（Elise Mertens）在分組賽...

海洛羽賽／台灣僅存女雙 宋碩芸、余芊慧要拚冠軍門票

BWF超級300的德國海洛羽球公開賽今晚9時展開各組4強，台灣僅存女雙宋碩芸、余芊慧出賽，將對上丹麥組合力拚冠軍賽門票

世中運／矮小拚到底 林家翔奪世界中學生運動會帕拉羽球銀牌

2024年世界中學生運動會帕拉羽球賽事中，台中市立后綜高級中學的15歲羽球選手林家翔，身材矮小，不畏身材高大的國外選手，...

飛鏢／首度在台舉辦 亞太盃錦標賽明台北燃戰火

中華民國競技飛鏢總會將於明天起至11月6日，在台北體育館舉辦歷史性首場在台登場的WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽，也是第...

桌球／WTT法蘭克福冠軍賽3日開打 衛冕者林昀儒首戰法國好手

世界桌球職業大聯盟（WTT）法蘭克福冠軍賽明天將登場，打頭陣鄭怡靜女單首輪將對戰波蘭的博裘，至於尋求男單衛冕的林昀儒4日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。