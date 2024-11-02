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電競棒球／拚超級循環賽門票 台灣2選手盼有奇蹟

中央社／ 新北2日電

電競棒球12強B組預賽今天在新北電競基地點燃戰火，2名台灣選手CMWANG、SHE SHE落入分組墊底，明天必須連勝2場才能晉級，其中CMWANG表示希望有奇蹟。

電競棒球12強賽預賽分為A、B兩組，每組共有6名選手、爭取2張前往日本東京參加超級循環賽（SuperRound）的門票，其中B組預賽在新北電競基地舉行，由地主選手CMWANG（王嘉銘）、SHE SHE（佘文甫）捍衛主場，力抗其餘4名日本選手SHORA、NEGRAY、Tomokun及DOIYA。

然而，歷經分組循環賽後，王嘉銘、佘文甫皆未能如願搶下勝利，雙雙落入分組墊底，明天將分別迎戰DOIYA、Tomokun，替前進超級循環賽做最後一搏。

9月勇奪台北資格賽冠軍的王嘉銘接受中央社採訪時自評，其實狀況並不差，只是日本選手投球技術太強，導致打擊節奏容易被迷惑，而且比較難以出棒，選球也相對困難，「我們在線上打（比賽）是輸多贏少，今天我盡量做好準備、找到突破的點，可惜沒有成功。」

王嘉銘指出，以衡量選手能力、強度的PR值來看，日本選手的排名確實是比台灣選手高出一截，「不過明天還有機會，我會再想想看有什麼辦法突破，畢竟球是圓的，過去也不是沒有贏過，希望把奇蹟留到明天。」

佘文甫提到，受到日本選手的投球壓制，讓打線無法有效串連，而他將在明天提前對上日本「大魔王」Tomokun，「雖然昨天交流賽有贏他，但感覺他已經慢慢適應這個場地，所以在明天投球上必須更謹慎。」

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