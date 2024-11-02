海洛羽賽／台灣僅存女雙 宋碩芸、余芊慧要拚冠軍門票
BWF超級300的德國海洛羽球公開賽今晚9時展開各組4強，台灣僅存女雙宋碩芸、余芊慧出賽，將對上丹麥組合力拚冠軍賽門票。
國際羽球總會（BWF）德國海洛羽球公開賽，台灣參賽球員不多，會內賽僅有男單周天成，女單宋碩芸、余芊慧，男雙蘇敬恒、林秉緯，女雙宋碩芸、余芊慧等人。
可惜，台灣只有隸屬於台電球團的女雙組合宋碩芸、余芊慧晉級到4強賽；其餘男單周天成以13比21、20比22不敵基姆奇（Rasmus Gemke）、女單宋碩芸以14比21、14比21敗給布理謝菲爾特（MiaBlichfeldt），全都止步8強。
女雙世界排名第26的宋碩芸和余芊慧，在4強對手是丹麥新組合甚至還沒有世界排名的安東妮森（Natasja P.Anthonisen）佛爾夏德（MaikenFruergaard），雙方是首度交手，宋碩芸和余芊慧預料應可輕鬆過關。
在這場比賽前，宋碩芸和余芊慧今年已經合作出賽14場國際賽，但有8場首輪淘汰，以超級100的高雄大師賽獲得亞軍表現最佳。
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