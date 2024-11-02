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飛鏢／首度在台舉辦 亞太盃錦標賽明台北燃戰火

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽明天起將首度在台灣舉辦。圖／中華民國競技飛鏢總會提供
WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽明天起將首度在台灣舉辦。圖／中華民國競技飛鏢總會提供

中華民國競技飛鏢總會將於明天起至11月6日，在台北體育館舉辦歷史性首場在台登場的WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽，也是第一屆U18青少年賽事在台灣正式創立及舉辦，預計將會有包括日本、南韓、泰國、新加坡、蒙古、印度、伊朗、香港、澳門及巴布亞紐幾內亞等隊來台參賽。

這次賽事「世界飛鏢總會（World Darts Federation, WDF）」也將派出高層人員親自來台支持，除此之外，更有南韓飛鏢總會會長親率代表隊前來，而台北市大家長市長蔣萬安也不會缺席，數月前已親錄歡迎影片交中華民國競技飛鏢總會總會長郭金耀，代轉各國表達感謝及歡迎之意。

而在第20屆WDF亞洲太平洋盃飛鏢國際錦標賽結束後，緊接著於11月8至10日也將在同場地，馬不停蹄地舉行第15屆中華民國全國飛鏢公開賽，預計將有超過10個國家，派出另一支代表隊來台參賽，而我國除也將派出最強代表隊迎戰外，預計國內參賽選手將突破1500人。

大會另一亮點則是現場將擺設6台全球最新電腦飛鏢機「Phoenix X」，中華民國競技飛鏢總會表示，期待特別設置Phoenix X的計畫，能讓民眾及選手們親身體驗，從而領會全球性的飛鏢運動發展已不可日而語，希望政府相關部門能更加重視及支持，讓選手們有更好及更多的機會為國爭光、揚威海外。

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