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海洛羽賽／第二局局點遭逆轉 周天成止步8強無緣衛冕

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。(資料照) 法新社
周天成。(資料照) 法新社

世界男單排名第8名的我國羽球一哥周天成，本周在德國海洛公開賽挑戰衛冕，並在今天遭遇丹麥好手基姆奇（Rasmus Gemke），最終以13：21、20：22敗下陣來，止步於8強賽，無緣衛冕。

過去兩年在海洛公開賽都打進到決賽，並且在去年拿下冠軍的周天成，今年以男單第一種子身份力拚衛冕，在前兩輪賽事都以直落二輕取對手晉級到8強賽後，周天成今天則是碰上世界排名第29名的丹麥好手基姆奇。

周天成與基姆奇生涯前6度對戰，由周天成拿下5勝1敗優勢，包括今年兩度碰頭都由周天成取勝，不過兩人在3月份的瑞士公開賽4強賽碰頭，當時周天成是苦戰3局才逆轉勝出。

兩人今天再度交手，在首局賽事中，基姆奇開賽就拉出一波10：2的攻勢，並且在一路領先的情況下，以21：13先下一城；第二局周天成則是展開反撲，開賽後一度取得8：4的領先，不過局中基姆奇急起直追，包括5度扳平戰局，還在19：20由周天成率先取得局點後，連拿3分關門，以22：20勝出，不僅搶下4強門票，也粉碎了周天成衛冕希望。

而我國女單好手宋碩芸同樣在8強賽遭到丹麥選手擋道，面對世界排名第36名的布里西費爾特（Mia Blichfeldt），最終以14：21、14：21敗下陣來，同樣止步於8強。

周天成 羽球

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