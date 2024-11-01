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「上帝的部落」司馬庫斯聯外橋樑斷裂變孤島 部落剩3天存糧

足球／「上帝之手」馬拉度納病逝 子女計劃設立紀念館

中央社／ 布宜諾斯艾利斯31日綜合外電報導
馬拉度納生前照片。路透
馬拉度納生前照片。路透

外號「上帝之手」的阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）逝世後，他的子女宣布成立基金會，致敬他遺留的珍貴資產，包括計劃在首都市中心設立紀念館。

法新社報導，根據基金會官網，這座名為M10Memorial的紀念館預定2025年啟用，地點位於布宜諾斯艾利斯馬德羅港（Puerto Madero）觀光區，每年有望吸引100萬名遊客造訪。

馬拉度納的女兒達瑪（Dalma Maradona）今天在影音平台YouTube播出的廣播節目中說道：「我們希望父親更靠近民眾的愛戴，並滿足所有想對他獻花者的願望。」

阿根廷民眾可以免費進入這座占地1000平方公尺的紀念館，他們若捐款給馬拉度納基金會（MaradonaFoundation），還能把個人照片放在紀念館的捐款芳名錄展示牆上。

達瑪補充說，這個基金會由她和父親其他4名子女共同主持，成立目的是出於「向他致敬並保護他留下的珍貴資產」這個願望。

阿根廷法院本月稍早授權將馬拉度納的遺體，從公墓遷葬至這座未來紀念館的陵墓，以便當地民眾和觀光客瞻仰這名「阿根廷偉人」。

馬拉度納於2020年11月驚傳因心臟病發過世，享壽60歲，當時距離他動完腦部血栓手術後不久，仍在康復中。馬拉度納逝世前數十年試圖戒除古柯鹼和酒精成癮。

馬拉度納

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