扶輪社公益路跑 12月29日登場

由高雄鐵人扶輪社等20個社團合作、丸鐵運動策畫執行的「2024扶輪盃為愛發聲親子路跑」活動將於12月29日登場，以低碳、關懷、友善為訴求，鼓勵市民朋友、家長偕同孩子攜手走向戶外，一同熱鬧跑上街區，享受濕地、城市風光，全家人一起體驗完成路跑的成就感及運動的樂趣，並落實賽事宗旨「為愛發聲，關懷弱勢，平權運動」。

除活動總排名五名內各頒發獎金及獎盃外，主辦單位另準備了分別由各大企業愛心贊助的豐盛完賽禮給報名並完成賽事的民眾，有大博鋼鐵的鈦杯、宏裕行的麻辣黑金包、勁步精油舒適貼、提提研生物纖維面膜、丸鐵運動免費體驗券等等。

這次的路跑共分為半程馬拉松組（21km）、健跑挑戰組（10km）、樂跑休閒組（5km），分別沿著美都路、同盟路及鼓山一路等街區進行，民眾可以依照自身情況自行選擇報名。

本著「您報名，我們做公益！」的活動目的，活動主辦單位高雄鐵人扶輪社社長李宇山10月初帶領十幾位社友懷抱著滿滿的愛心，騎著自行車拜訪四所特殊教育學校，進一步深入了解身心障礙學童的特質與需求，且於賽前各捐贈10萬元（總共40萬元）予高雄市四所特殊學校–高雄市立成功特殊教育學校、高雄市立高雄特殊教育學校、高雄市立仁武特教教育學校、高雄市立楠梓特殊學校，並推廣將於12月29日舉辦的「2024扶輪盃~為愛發聲親子公益路跑活動」。

高雄鐵人扶輪社參訪四校時，邀請四校師生踴躍參與，四校共有20幾位慢飛小天使與80幾位師長一同享受運動的樂趣，體驗親子共跑的美好時光，藉由運動讓慢飛小天使們接觸人群，邀請您與我們攜手，打造有愛的共融社會，守護慢飛小天使及家庭，在成長的每一步路上，可以勇敢前進！活動結束後，亦將捐贈所有活動盈餘作為四所特殊學校的運動發展基金，這也是主辦單位以「運動平權」為訴求籌辦本次賽事的最重要目的。

賽後於主會場設置體能遊戲，親子努力共同完成闖關體驗，展現合作互協的精神，從而加強親子間的情感交流及塑造樂活的家庭。高雄鐵人扶輪社社長李宇山期盼透過友善的路跑，讓心中有愛的慢下腳步，用愛、用善來陪伴大家一起走出家門、走入社會，藉以推廣全民運動風氣，提升全民的身體健康。