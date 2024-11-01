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定向越野／東南亞巡迴賽第4站明登場 中華隊啟程新加坡

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊今天啟程新加坡，參加明天登場的2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第4站。圖／中華民國定向越野協會提供
中華隊今天啟程新加坡，參加明天登場的2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第4站。圖／中華民國定向越野協會提供

康芮颱風遠離之後，我國參加2024東南亞定向越野巡迴世界排名賽第4站代表隊，在今天啟程赴新加坡，準備參加明天登場的賽事。

這是中華民國定向越野協會今年派出的第3支參加世界排名賽的隊伍，由資深國手轉型教練的余杰霖與陳暄安領軍出征，選手包括菁英男選手王彰盟、馬金言及女選手林冠妤。

新加坡定向越野總會今年首次辦理東南亞定向越野巡迴世界排名賽，賽事將分別在新加坡Clementi Community Centre與Senja Cashew Community Club進行2天短距離賽。

除地主新加坡選手與中華隊之外，還有來自巴西、挪威、香港、澳洲、印尼、馬來西亞等國家好手報名參加這項新加坡國際定向越野賽事，競爭相當激烈。

中華隊

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