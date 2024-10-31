快訊

整理包／連江縣及全台25地、8校停班停課 1日各地颱風假看過來

關渡大橋景觀燈管鬆脫飛起 緊急「雙向封閉」用路人改道

又見地勤跪地道歉？航班因颱風轉降引旅客不滿 華航說明了

海洛羽賽／28分鐘速勝雷查約 周天成拚衛冕晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
周天成。(資料照) 法新社
周天成。(資料照) 法新社

挑戰BWF超級300海洛羽球公開賽男單衛冕的我國一哥周天成，今天在16強賽面對世界排名第67名的亞塞拜然選手雷查約（Ade Resky Dwicahyo），最終僅花28分鐘就以21：7、21：11直落二擊敗對手，挺進到8強賽。

周天成過去兩年海洛公開賽都打進到冠軍賽，其中包括去年拿下冠軍，今年他則是以衛冕者和大會第一種子身份出賽，並一路過關斬將挺進到今天的16強賽，面對26歲的印尼轉籍亞塞拜然選手雷查約，這也是雙方生涯首度碰頭。

儘管對於雷查約並不熟悉，但周天成今天仍是一路壓制對手，首局開賽就打出12：2的攻勢，並以21：7先下一城，第二局他又打出7：2的開局攻勢，儘管雷查約一度追到僅剩2分差，但周天成仍是在局中又打出一波6：0攻勢拉開差距，最終以21：11順利搶下8強賽門票。

至於女單賽事，我國好手宋碩芸今年以女單第3種子身份出賽，並在今天16強賽碰上世界排名第99名的法國選手塔蘭諾娃（Anna Tatranova），最終也以21：15、21：15勝出，搶下8強門票。

周天成 羽球

延伸閱讀

海洛羽賽／宋碩芸直落二過關 晉女單8強

海洛羽賽／周天成拚賽史第5冠 首輪對決德國22歲地主小將

羽球／周天成冰島感謝之旅見恩人 德國海洛拚衛冕

丹麥羽賽／又是三局苦戰吞敗 周天成不敵翁泓陽無緣8強

相關新聞

海洛羽賽／28分鐘速勝雷查約 周天成拚衛冕晉級8強

挑戰BWF超級300海洛羽球公開賽男單衛冕的我國一哥周天成，今天在16強賽面對世界排名第67名的亞塞拜然選手雷查約（Ad...

舉重／來台移訓遇颱風康芮 韓國隊拿手機猛拍

韓國高陽市舉重代表隊近日來台移地訓練，身為地主的教練黃達德今天表示，颱風康芮來襲，韓國舉重隊風雨無阻、繼續訓練，但走在路...

海洛羽賽／宋碩芸直落二過關 晉女單8強

超級300等級的BWF德國海洛羽球公開賽今天進行16強賽事，台灣女單好手宋碩芸以21比15、21比15、直落二擊敗法國的...

高球／變性人戴維森 獲明年LPGA次級巡迴賽資格惹議

剛落幕的LPGA資格考試第2關，台灣「侯家姊妹」侯羽桑、侯羽薔以1桿之差無緣晉級最後1關；不過比賽中引發熱議的，是「變性...

體育推手獎11月29日頒獎 共66單位、113件獲獎創新高

教育部體育署今天正式對外公布今年度體育推手獎得獎名單，向各界介紹本年度對體壇貢獻卓著的推手們，今年度在各方踴躍參與下，總...

LPGA／TOTO日本菁英賽 徐薇淩首日暫並列第34名

LPGA TOTO日本菁英賽今天進行首回合賽事，近況頗佳的台灣好手徐薇淩抓5博蒂、吞3柏忌繳出70桿、暫時並列第34名，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。