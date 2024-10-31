海洛羽賽／28分鐘速勝雷查約 周天成拚衛冕晉級8強

挑戰BWF超級300海洛羽球公開賽男單衛冕的我國一哥周天成，今天在16強賽面對世界排名第67名的亞塞拜然選手雷查約（Ade Resky Dwicahyo），最終僅花28分鐘就以21：7、21：11直落二擊敗對手，挺進到8強賽。

周天成過去兩年海洛公開賽都打進到冠軍賽，其中包括去年拿下冠軍，今年他則是以衛冕者和大會第一種子身份出賽，並一路過關斬將挺進到今天的16強賽，面對26歲的印尼轉籍亞塞拜然選手雷查約，這也是雙方生涯首度碰頭。

儘管對於雷查約並不熟悉，但周天成今天仍是一路壓制對手，首局開賽就打出12：2的攻勢，並以21：7先下一城，第二局他又打出7：2的開局攻勢，儘管雷查約一度追到僅剩2分差，但周天成仍是在局中又打出一波6：0攻勢拉開差距，最終以21：11順利搶下8強賽門票。

至於女單賽事，我國好手宋碩芸今年以女單第3種子身份出賽，並在今天16強賽碰上世界排名第99名的法國選手塔蘭諾娃（Anna Tatranova），最終也以21：15、21：15勝出，搶下8強門票。

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