舉重／來台移訓遇颱風康芮 韓國隊拿手機猛拍

韓國高陽市舉重代表隊近日來台移地訓練，身為地主的教練黃達德今天表示，颱風康芮來襲，韓國舉重隊風雨無阻、繼續訓練，但走在路上看到物品亂飛，邊尖叫邊拿起手機拍照。

韓國高陽市舉重代表隊這次來台約2週時間，選擇落腳新北市板橋，與東京奧運女子舉重銅牌的台灣選手陳玟卉、羅楹湲等人一同訓練。

不過，颱風康芮撲台，新北市今天停班停課1天，教練黃達德接受中央社訪問時表示，原本有建議高陽市舉重隊休息，但他們仍選擇繼續訓練。

由於颱風通常到中、高緯度地區一般會減弱居多，而韓國選手和教練這次來台也見識到颱風康芮威力。黃達德指出，他們在前往訓練場館的路上，「看到東西飛來飛去，都在尖叫，每個人還拿起手機在拍。」

黃達德表示，因擔心晚間風雨變大，後來練到晚間近6時，趕緊催促高陽市舉重隊返回飯店休息。

因應颱風來襲，黃達德也貼心為韓國選手和教練準備泡麵等乾糧，但他其實並不太擔心，他透露，觀察韓國選手出國比賽或移訓，通常都會自行準備大量泡菜和辛拉麵。

高陽市舉重隊預計11月3日離台，此行最大咖成員、巴黎奧運女子81公斤以上級銀牌朴惠正原訂明天提前返回韓國參加開學典禮。黃達德表示，因擔心航班受影響，朴惠正後來更改行程，決定與其他成員同一天離台。

商品推薦