高球／變性人戴維森 獲明年LPGA次級巡迴賽資格惹議
剛落幕的LPGA資格考試第2關，台灣「侯家姊妹」侯羽桑、侯羽薔以1桿之差無緣晉級最後1關；不過比賽中引發熱議的，是「變性人」戴維森明年將獲得次巡賽的參賽資格。
戴維森（Hailey Davidson）在LPGA資格考第2關的4回合結束，繳出290桿、並列第95名的成績，雖然無緣晉級12月資格考試的最後1關，但依規定可取得明年LPGA次級巡迴賽-愛普生巡迴賽（Epson Tour）的參賽資格。
戴維森也將成為LPGA次級巡迴賽史上，第2名取得參賽資格的變性人選手；2013年蘭卡斯特（BobbiLancaster）因為通過資格考試第1關而取得次級巡迴賽的資格，但最終她1場正式比賽都沒有打。
根據美國媒體GolfWeek報導，一份具有275名女性球員簽名的請願書，分別寄送給LPGA、美國高爾夫球協會（USGA）、國際高爾夫總會（IGF），希望主管機關重新審視性別規則，要求禁止「出生時為男性」的球員參賽。
LPGA也透露，將在年底重新審視現有的性別規則，並在2025年實施；LPGA目前允許球員在青春期之後動變性手術，且持續接受賀爾蒙治療的變性球員參賽。
戴維森過去曾代表過2支美國大學參加「男子」校隊高爾夫賽事，並從2015年開始接受賀爾蒙治療
，並在2021年動了變性手術。
變性球員參加LPGA最大的優勢，就是開球距離，今年LPGA平均開球距離在270碼以上的只有17人。戴維森過去在接受採訪時曾提到她的開球距離大約245碼，根據LPGA的統計資格，在今年球季，245碼的開球距離大概排在所有球員的158名。
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