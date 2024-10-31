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體育推手獎11月29日頒獎 共66單位、113件獲獎創新高

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「第16屆體育推手奬表揚典禮」將於11月29日在台北美福大飯店宴會廳隆重舉行。圖／體育署提供
「第16屆體育推手奬表揚典禮」將於11月29日在台北美福大飯店宴會廳隆重舉行。圖／體育署提供

教育部體育署今天正式對外公布今年度體育推手獎得獎名單，向各界介紹本年度對體壇貢獻卓著的推手們，今年度在各方踴躍參與下，總收件數達126件，共計66個單位獲獎總件數113件，包含贊助類94件及推展類19件，創歷年新高。中華奧會主席林鴻道獲推展類金質獎。

國家體育運動的發展，除政府資源挹注與推動外，同時也需民間與政府攜手提供進步動力。為鼓勵民間贊助體育運動，獎勵長期奉獻與熱心推展體育運動之法人、團體及自然人，教育部體育署自98年起持續辦理體育推手獎表揚活動，獎項分為「贊助類」、「推展類」及「特別類」三類，其中「贊助類」及「推展類」又分為金、銀、銅三等級與贊助類長期贊助獎，分別以贊助金額或推展年資做為評審標準，而「特別類」則以具有特殊具體事蹟或有重大貢獻為表揚條件。

體育署表示，政府重視體育運動推動，近期致力於運動部的設立，陸續完成階段性任務，更重視運動產業發展，將設置國家運動產業發展中心，提升運動產業發展競爭力，有效為國家建構優質運動產業環境，達成「推動運動產業，促進幸福經濟」之政策目標，而今年我國選手在國際賽會創下亮麗成績，除展現選手們的實力外，也代表了各推手們的推動獲得成果，體育署藉由體育推手獎表揚，向各位獲獎者致敬，政府及民間共同攜手，體育運動未來精彩可期。

本年度的獲獎單位中，中華電信股份有限公司、台灣電力股份有限公司、合作金庫商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、富邦金融控股股份有限公司、台灣土地銀行股份有限公司等7家，同時榮獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「推展類金質獎」三個獎項，長期投入資源，培育無數優秀選手，代表我國出征各大國際賽事取得佳績。

今年有14家企業團體及2位個人為首次參與推薦並獲獎，足見每年均有新的體育推手，讓體育人的努力及光彩得以接續傳承，首度獲獎的柏文健康事業股份有限公司、財團法人宏道運動發展基金會、望德斯國際股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、雲豹能源科技股份有限公司、榮剛材料科技股份有限公司、聲寶股份有限公司、鴻海精密工業股份有限公司、王道商業銀行股份有限公司、加捷生醫股份有限公司、台新人壽保險股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、牧德科技股份有限公司、環球水泥股份有限公司及林鴻道。

此外，體育的推展亦有賴於媒體傳播的力量，資深體育新聞工作者黃秀仁長期投入體育新聞傳播工作，讓國人共同見證我國選手在國際賽場上爭取榮耀的決心。各獲獎單位皆長期贊助或推動體育活動，致力於提升國內運動風氣，令人感佩。本年度「第16屆體育推手獎表揚典禮」將於11月29日在台北美福大飯店宴會廳隆重舉行，並同步於「緯來精采台」及「動滋Sports Youtube」平台直播頒獎典禮實況，歡迎國人一同觀賞。

林鴻道 雲豹 體育署

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