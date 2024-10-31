世中運／我國小將勇獲79面獎牌 台灣特色零食登文化之夜

2024年世界中學生運動會於本10月24至30日在巴林麥納麥舉行，台灣小將展現勇往直前的精神，獲得35金、21銀、23銅總共79面獎牌，成績優異超越歷屆。

我國參加本屆巴林世中運，總計遴派119名選手參加田徑、射箭及羽球等計19個運動競賽，其中，跆拳道隊獲得7金（對打2金、品勢5金）、1銀、4銅為金牌數最多隊伍。

射箭代表隊在反曲弓5個競賽項目（男女個人、男女團體、混雙）皆斬獲金牌，精彩的表現讓其他國家選手在比賽現場也為我們喝采；羽球代表隊在混合團體項目決賽逆轉中國大陸，獲得金牌，及男子單打、女子雙打也打下勝利，計獲得3金，表現亮眼，顯見我國在羽球優秀青年選手之培育已見成效。

帕拉田徑選手吳俊佑在本屆賽事期間，因其態度及精神值得嘉許，獲得國際學校體育總會（ISF）肯定頒給「運動精神獎」，是我國第一位獲此殊榮的選手。

世界中學生運動會每2年舉辦1次，旨在加強各國和地區之間中學生的交流與溝通，透過參與各種體育比賽和文化教育活動相互學習，以賽會友，進行實質文化交流，以增廣國際視野，共享盛會帶來的快樂和友誼，讓參賽者成為擁有世界觀的青年。

我國選手在文化之夜與各國選手交流，介紹台灣的城市及特色零食。圖／體育署提供

因此在本屆賽會期間，主辦單位也安排有文化之夜（Nation Night）、文化之旅（Cultural Day）、教育課程（ISF Academy Activities），讓各國選手進行交流與學習。文化之夜舉辦當晚，團本部也將從台灣帶來的特色零食（如乖乖、米果、菜脯餅、鳳梨酥）及小紀念品（WooHoo紀念徽章、娃娃掛飾），提供給選手在晚會現場與各國選手交換及交流，以增進國際友誼，並讓各國認識台灣。

體育署表示，相信本次參賽選手都能累積國際參賽經驗及開拓國際視野。本次代表團各隊有許多退役優秀選手擔任代表隊教練，他們也曾於選手時期參加過世中運，並表示這樣的參賽機會對他們的養成過程具有相當正面的幫助與成長。培育選手有賴長期扎根基層，體育署未來將持續透過建構優質的運動訓練環境，系統性、連貫性培育年輕優質潛力選手，以建構國家隊接班梯隊。

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