全民運／康芮攪局延賽 閉幕延期

天公不作美，全民運動會一波三折，不只開幕遇大雨攪局，原訂今天舉行的閉幕典禮也因康芮颱風延期。全民運籌備處前天舉行緊急會議討論後，將部分賽程提前，昨天前無法完成的賽事延賽到下周，閉幕典禮則順延到全部賽事完成後再舉辦。

全民運賽程原訂今天結束，碰上康芮颱風來襲，籌備處緊急應變，部分賽程提前至昨夜進行，賽後也安排遊覽車待命接駁。縣長周春米感謝參賽選手、教練、裁判及工作人員的理解與配合。

屏東縣政府表示，全民運33項目中至昨天還有健力、合球、蹼泳、飛盤、沙等11項未完成，其中10項趕在昨天完賽，飛盤、國術、龍獅運動、慢速壘球及躲避球5項競賽均延長到晚間，利用夜間照明設施完成比賽。

定向越野競賽部分考量賽事安全品質、選手權益及績優單位獎積分換算，確定延後並授權籌備處決定辦理時間；未在昨晚完賽的慢速壘球項目，同意依裁判長及參賽隊伍決定，第1至4名及第5至8名以抽籤方式決定名次，閉幕典禮則延期。

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