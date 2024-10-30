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跨欄甜心張博雅親自站台 女性運動日12月彰化登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
2024 BE HEROES今天舉行報名宣告記者會。圖／展逸提供
2024 BE HEROES今天舉行報名宣告記者會。圖／展逸提供

2024 BE HEROES女性運動日將於12月8日在彰化縣彰南國民運動中心登場，活動更特別邀請巴黎奧運國手「跨欄甜心」張博雅、「體操精靈」丁華恬與「金牌拳后」林郁婷一同出席共襄盛舉，喊出「BEAUTY HEROES LADY GO」口號，讓女性透過運動，成為更好的自己。

「這次女性運動日，活動規劃很久，今年又是巴黎奧運，當天將邀請台灣優秀的女性運動員到現場，令人相當期待。」彰化縣議長謝典林指出這幾年彰化舉辦許多經典的體育活動，今年第一次籌辦女性運動日，除了鼓勵中部地區民眾參與，更期盼全台喜好運動的女性朋友到彰化，感受運動大縣的魅力。

台灣選手在2024巴黎奧運勇奪佳績，合計2枚金牌、5枚銅牌，其中的1金、3銅就是來自女性運動員，展現台灣運動實力的「女力」，2024 BE HEROES女性運動日希望持續關注女性運動，鼓勵更多女性以及全體民眾參與運動。

2024 BE HEROES女性運動日力邀三名奧運國手，分別是奧運拳擊金牌林郁婷、田徑跨欄好手張博雅與「體操精靈」丁華恬，三位選手各自代表不同的女性風貌，站在運動場上更是閃亮耀眼，更積極鼓勵不同領域的女性，都可以透過運動，來成為更好的自己。

今天出席記者會的張博雅說：「真的很榮幸為BE HEROES女性運動日站台，對我來說真的非常有意義，因為女性有時在運動場上，可能因為外貌身材，遭遇些質疑或偏見，希望鼓勵更多女性朋友，不論面對什麼樣的困境，一起勇往向前，享受運動的樂趣與快樂。」

2024 BE HEROES女性運動日將於明天下午2點開放報名，屆時不只有奧運國手共襄盛舉，還請來NIKE簽約教練，融合多種運動種類，要打造最熱情的大型女性運動派對，分別有日光與夕陽各一場，課程將結合有氧間歇運動與瑜珈肌力訓練，讓所有參與者都能找到適合自己的時間與運動，搭配眾多場外互動攤位，一同感受運動樂趣。

張博雅出席2024 BE HEROES記者會。圖／展逸提供
張博雅出席2024 BE HEROES記者會。圖／展逸提供

丁華恬 張博雅 林郁婷

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