海洛羽賽／周天成領軍 3組台將打下百分百勝率

榮膺德國海洛羽球公開賽頭號種子的我國「一哥」周天成，今天邁開衛冕第一步，只花35分鐘就拍下會外賽晉級的地主南斯海因（Aaron Sonnenschein），挑戰賽會第5冠開出紅盤。

世界排名第8的小天，2012年到14年完成3連霸，去年高捧第4冠，今年帶著北極公開賽冠軍回到「福地」，首輪碰世界排名210的南斯海因沒遇太大阻礙，首局4：3時連拿6分拉開優勢，一路領先下以21：14先下一城。

第二局小天雖陷入0：3落後，但馬上回敬一波9：0猛攻，順利以另一個21：14拿下勝利。

海洛公開賽屬於BWF超級300系列，寶島羽將只有5組選手參戰，小天是男單唯一代表，女單兩位台將宋碩芸和余芊慧另是女雙頭號種子，也是女雙唯一台將代表，首輪輪空下直接晉級16強。

余芊慧昨天首日賽程就上陣，但女單止步首輪；女單世界排名26的宋碩芸今天在第三球場打頭陣，面對排名137的烏克蘭對手坎特米爾（Yevheniia Kantemyr），小宋在第一局失守下演出逆轉勝，以18：21、21：8、21：10晉級第二輪。

男雙唯一代表蘇敬恒／林秉緯名列第4種子，今天首輪碰丹麥組合柯丁（Kristoffer Kolding）／倫博格（Tobias Rønbøg），首局在8：10落後下連拿8分反超，第二局再打出連拿6分的開局優勢，以21：15、21：9晉級，為台將打下今天的百分百勝率。

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