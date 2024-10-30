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擊劍／世中運我國好手李讓、洪莉翔 勇奪男、女銳劍金牌
2024世界中學生運動會於10月23日到31日在巴林麥納麥舉行，代表團共計199人，擊劍項目則為首次參賽。
陣中有2月份拿到亞青少團體金牌、9月份贏得國內全國排名賽連霸的男銳小將李讓，在29日拿下我國首面男子銳劍金牌，賽後也是本次銳劍教練的王三財老師表示，比賽開始時壓力過大，小組循環表現不太穩定，故不斷提醒他要注意的一些缺點即時做修正，8強賽開始時在做調整，後面也愈來愈順暢了，4強賽及冠亞軍賽，已能充分運用，順利贏得冠軍。比賽需要穩定看清對手的策略掌握比賽，李讓也做到，這是選手成長及可貴的部份。
另在女子銳劍項目也由我國女銳選手洪莉翔奪下金牌，擊劍雙金入袋。
擊劍代表團這次的順利要感謝，教育部體育署、中華民國高中體育總會、中華民國擊劍協會及臺北市政府體育局協助。
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