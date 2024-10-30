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擊劍／世中運我國好手李讓、洪莉翔 勇奪男、女銳劍金牌

聯合新聞網／ 綜合報導
選手李讓/耀達建設奪下首面男鋭金牌。讀者提供
選手李讓/耀達建設奪下首面男鋭金牌。讀者提供

2024世界中學生運動會於10月23日到31日在巴林麥納麥舉行，代表團共計199人，擊劍項目則為首次參賽。

陣中有2月份拿到亞青少團體金牌、9月份贏得國內全國排名賽連霸的男銳小將李讓，在29日拿下我國首面男子銳劍金牌，賽後也是本次銳劍教練的王三財老師表示，比賽開始時壓力過大，小組循環表現不太穩定，故不斷提醒他要注意的一些缺點即時做修正，8強賽開始時在做調整，後面也愈來愈順暢了，4強賽及冠亞軍賽，已能充分運用，順利贏得冠軍。比賽需要穩定看清對手的策略掌握比賽，李讓也做到，這是選手成長及可貴的部份。

另在女子銳劍項目也由我國女銳選手洪莉翔奪下金牌，擊劍雙金入袋。

擊劍代表團這次的順利要感謝，教育部體育署、中華民國高中體育總會、中華民國擊劍協會及臺北市政府體育局協助。

鋭劍教練王三財老師、選手李讓/達永開發-耀達建設。讀者提供
鋭劍教練王三財老師、選手李讓/達永開發-耀達建設。讀者提供

鋭劍教練王三財老師、選手洪莉翔。讀者提供
鋭劍教練王三財老師、選手洪莉翔。讀者提供

女子鋭劍金牌洪莉翔，頒獎合影。讀者提供
女子鋭劍金牌洪莉翔，頒獎合影。讀者提供

男鋭頒獎合影。讀者提供
男鋭頒獎合影。讀者提供

男鋭頒獎合影。讀者提供
男鋭頒獎合影。讀者提供

女鋭頒獎合影。讀者提供
女鋭頒獎合影。讀者提供

本次中華台北代表擊劍隊。讀者提供
本次中華台北代表擊劍隊。讀者提供

擊劍選手合影。讀者提供
擊劍選手合影。讀者提供

壓力 教練 運動 金牌

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