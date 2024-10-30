WTA年終賽／謝淑薇、詹皓晴分組錯開 最快4強碰頭

WTA年終總決賽11月2日登場，大會今天公布分組，拿到雙打資格的我國兩位女將謝淑薇和詹皓晴預賽分屬綠組和白組，要碰頭就是分組後的單淘汰賽。

取得連續3年年終賽承辦權的利雅德，第一年總獎金就達破紀錄的1525 萬美元（約4.9億台幣），只有女單、女雙年度積分前8名的選手可拿到參賽權，謝淑薇繼2013年、14年、19年和21年後再度參賽，第5度亮相和21年的比利時搭檔梅騰絲（Elise Mertens）再合體，除要延續謝淑薇「參賽就闖決賽」紀錄，更要挑戰第2座年終賽金盃。

列第3種子的台比組合位於綠組，將和頭號種子烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）／拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）、美國梅莉雪（Nicole Melichar-Martinez）／澳洲佩蕾絲（Ellen Perez）及克絲妮柯娃（Katerina Siniakova）／美國湯森（Taylor Townsend）交鋒，爭取分組前2的晉級資格。

過去3次都和姊姊詹詠然搭檔的詹皓晴，今年和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）首度取得年終賽資格，台俄組合位於的綠組還有加拿大布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）、巴黎奧運奪金的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／寶莉妮（Jasmine Paolini）和美國組合多海德（Caroline Dolehide）／卡胡琪（Desirae Krawczyk）。

大會今天已經公佈頭兩日賽程，兩組台將分別在11月2日和3日打頭陣，台比組合首戰碰梅莉雪／佩蕾絲，台俄組合3日交手列第2種子的布洛夫絲基／羅莉芙。

單打分組的部分，白俄羅斯現任球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）在紫組領銜，同組的還有寶莉妮、哈薩克「艾司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）和巴黎奧運奪金的中國「金花」鄭欽文；橘組4名選手分別是波蘭名將斯薇雅蒂（Iga Swiatek）、美國好手高芙（Coco Gauff）、美國皮古拉（Jessica Pegula）及今年溫布頓登頂的捷克雷茨科娃（Barbora Krejcikova）。

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