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柔道／男神名古屋亞運拚衛冕！台體大成立楊勇緯運科支援團隊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台體大成立楊勇緯專屬運科支援團隊，幫助楊勇緯持續征戰國際賽。圖／台體大提供
台體大成立楊勇緯專屬運科支援團隊，幫助楊勇緯持續征戰國際賽。圖／台體大提供

「柔道男神」楊勇緯去年杭州亞運奪下中華代表團史上第100面亞運金牌，經過巴黎奧運失利後的沈澱，確定繼續征戰國際賽，台灣體大也宣布結合學校運動科學中心資源，成立楊勇緯專屬運科支援團隊，結合身體組成、疲勞監控、神經科學、運動恢復等專項領域再配合各項對手的對戰分析，為楊勇緯打造專屬訓練菜單，期盼2026年名古屋亞運再創佳績。

楊勇緯表示，很感謝母校師長為自己成立運科支援團隊，可以讓自己無後顧之憂地準備未來的比賽，目前初步的規劃是在12月初前往日本參加國際訓練營，明年4月起開始參加各項賽事。

台體大成立楊勇緯專屬運科支援團隊，幫助楊勇緯持續征戰國際賽。圖／台體大提供
台體大成立楊勇緯專屬運科支援團隊，幫助楊勇緯持續征戰國際賽。圖／台體大提供

台體大為協助東京奧運銀牌及杭州亞運金牌選手楊勇緯，提升未來的競技成績並延續其運動生涯，今天正式成立柔道運科支援團隊，團隊由副校長張振崗擔任召集人、技擊系系主任吳聰義擔任副召集人，並結合運科中心及相關師資，提供全面性的支持。

楊勇緯與教練劉文等一同出席運科會議，各自分享在國外訓練的經驗，提到許多國家代表隊都有專項的運科團隊，專注於柔道的研究與教材開發。這些團隊收集各方面的運科資訊，為教練和選手提供參考，以減少他們在訓練中摸索的時間，並制定深度與廣度兼具的個人化訓練計畫。

台體大運科團隊針對楊勇緯的需求，定期提供包括身體組成監控、專項運科檢測及疲勞監控、神經科學介入訓練和核心穩定與運動恢復計畫，幫助「柔道男神」繼續挑戰世界舞台。

亞運 楊勇緯

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