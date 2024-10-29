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海洛羽賽／周天成拚賽史第5冠 首輪對決德國22歲地主小將

中央社／ 台北29日電
世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的德國海洛羽球公開賽，的台灣一哥周天成目標尋求男單衛冕。 聯合報系資料照
世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的德國海洛羽球公開賽，的台灣一哥周天成目標尋求男單衛冕。 聯合報系資料照

世界羽球聯盟（BWF）超級300系列的德國海洛羽球公開賽，目標尋求男單衛冕的台灣一哥周天成，首輪將對上從資格賽出線的22歲德國小將索南斯海因。

世界排名第8的周天成，日前才在北極公開賽稱王、勇奪本季第2冠，雖然在丹麥公開賽止步男單16強，不過經過1週的喘息，加上前往冰島進行1週的教學和感恩之旅「充電」，本週再啟程德國參加海洛公開賽，同時榮膺男單頭號種子。

過去周天成曾在2012至2014年締造海洛公開賽3連霸，去年如願抱走賽史第4冠，這次首要目標自然是尋求衛冕。而他在首輪對手是今天從資格賽出線、世界排名第210的22歲地主小將索南斯海因（AaronSonnenschein），這也是雙方生涯首次過招。

除了周天成之外，世界排名第26的台灣女雙組合宋碩芸、余芊慧也榮膺賽會頭號種子，而且首輪輪空，直接保送晉級16強，朝著兩人合拍以來首座BWF超級系列賽的冠軍目標邁進。

周天成 羽球

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