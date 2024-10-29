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桌球／林昀儒赴德移訓 WTT法蘭克福冠軍賽拚男單2連霸
台灣桌球一哥林昀儒上週在世界桌球職業大聯盟（WTT）蒙貝列冠軍賽8強不敵中國新星林詩棟，本週提前赴德國移地訓練，備戰11月3日開打法蘭克福冠軍賽，將尋求男單衛冕。
國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，已鎖定在日本舉行的WTT總決賽女單、女雙參賽資格的鄭怡靜，靠著在法國蒙貝列（Montpellier）冠軍賽闖進單打4強，排名小升1名來到第9，而上週排名才重返前10的林昀儒，排名小跌2名、暫列第12。
WTT冠軍賽系列賽連2站在歐洲進行，接下來法蘭克福冠軍賽將在11月3日登場，僅設男、女單打項目，總獎金50萬美元（約新台幣1618萬元），獲得冠軍的選手可進帳3萬美元（約新台幣97.1萬元）和1000分積分，台灣包括林昀儒、鄭怡靜、高承睿、黃怡樺等人都在參賽名單。
林昀儒去年在法蘭克福冠軍賽一連扳倒日本的張本智和、中國的王楚欽、馬龍等3大名將後，首度在WTT冠軍賽登頂。
為避免舟車勞頓，尋求男單衛冕的林昀儒繼續選擇停留歐洲，並利用賽事間空檔，先赴德國移地訓練備戰，隨著去年冠軍積分將在11月5日到期，林昀儒這一站表現將牽動後續世界排名。
據了解，林昀儒原本左手有傷，目前狀況已比先前在巴黎奧運好很多，但還未恢復到最佳狀態。
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