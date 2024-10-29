2024亞洲電競公開賽 11/8新莊體育館開打

新北年度電競比賽「2024亞洲電子競技公開賽」線下總決賽暨電競產業博覽會即將於11月8日至10日於新莊體育館盛大登場，為讓民眾搶先體驗電競熱鬧氣氛並暢遊周邊新莊廟街商圈的景點及美食，特別提前辦理《遊廟街．瘋電競》合影活動，民眾只要於即日起至11月10日完成指定合影任務，即可獲得特約店家的新北幣優惠券。

經發局長盛筱蓉表示，這次提前開跑的《遊廟街．瘋電競》合影活動，更是擴大全民體驗電競的機會，讓平常沒有接觸電競的在地民眾，也有機會瞭解電競，並一起活絡周邊的新莊廟街商圈。

經發局表示，在《遊廟街．瘋電競》合影活動中，民眾只要於活動前兩週(10/28-11/10)至新莊廟街特定景點或店家與活動海報合影，並於活動期間(11/8-11/10)至活動會場與電競造景合影。完成以上2個任務後，即可至2024亞洲電競公開賽活動會場，經工作人員確認後獲得電子優惠券乙張(面額為新北幣100點)。優惠券每日數量有限，每個帳號限領乙張，可於活動期間(11/8-11/10)之活動會場合作店家使用，包括2024新北嚴選店家如拉菲樂烘焙、売兆滷味專売、黑橋牌香腸、碧禧工坊mamami蜂蜜及特莉莎手作坊等。另外新莊廟街店家「阿瑞官粿店」及「低GI林記涼麵」更是配合活動推出特別優惠，民眾只要出示網站畫面即送芋頭粿、飲料或糖心蛋等好康。

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